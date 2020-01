Meghan e Harry si separano dalla Royal Family: l’annuncio su Instagram

editato in: da

La notizia era già nell’aria, ma si tratta comunque di uno scoop sorprendente: Meghan Markle e Harry hanno deciso di rinunciare al loro ruolo ufficiale all’interno della Royal Family, per godere della loro indipendenza economica e potersi trasferire negli Stati Uniti, quando lo vorranno.

L’annuncio è arrivato pochi minuti fa sul profilo Instagram ufficiale dei Duchi di Sussex. Il comunicato, accompagnato da una bellissima foto del principe Harry e di sua moglie Meghan, rivela le loro intenzioni:

Dopo molti mesi di riflessioni e di discussioni, abbiamo deciso di fare una transizione quest’anno, iniziando a ritagliarci un nuovo ruolo all’interno di questa istituzione. Intendiamo fare un passo indietro come membri ‘senior’ della Famiglia Reale e iniziare a lavorare per diventare economicamente indipendenti, continuando a supportare pienamente Sua Maestà la Regina Elisabetta II.

Così si legge su Instagram: le dichiarazioni dei Duchi fanno intendere che la scelta è stata più che ponderata. Poi l’annuncio continua così:

È grazie al vostro incoraggiamento, in particolare negli ultimi anni, che ora ci sentiamo preparati per questo passo. Abbiamo intenzione di dividere il nostro tempo tra il Regno Unito e il Nord America, continuando ad onorare i nostri impegni con la Regina, il Commonwealth e i nostri patrocini.

Con lo stesso comunicato, Meghan e Harry rivelano il loro desiderio di crescere il piccolo Archie in maniera decisamente diversa rispetto ai loro cuginetti – i figli di Kate Middleton e William. Il loro primogenito manterrà le sue radici reali, ma avrà la possibilità di vivere il nuovo capitolo che la sua famiglia si appresta ad aprire.

I Duchi di Sussex hanno infatti annunciato di essere pronti a tuffarsi in un nuovo progetto di beneficenza, in merito al quale non hanno però ancora deciso di condividere alcun dettaglio. Insomma, per loro è in arrivo un vero e proprio cambio radicale, che li porterà ad allontanarsi dagli impegni ufficiali che finora hanno scandito rigidamente la loro vita pubblica e privata.

Come dicevamo, questa notizia era già trapelata, sotto forma di indiscrezione, dai media inglesi. E la “fuga” che Meghan e Harry si sono concessi alla fine del 2019 è stata solamente un’anticipazione di ciò che stava per accadere.

I due coniugi, dopo una pausa di sei settimane che hanno trascorso in Canada, sono da poco ritornati nel Regno Unito per riprendere in mano i loro impegni. Ma adesso arriva la notizia che crea scompiglio a corte.