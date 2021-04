Meghan e Harry, scoperti gli uffici a Hollywood da 188 milioni di dollari

editato in: da

Meghan Marke incinta, abito premaman da 3mila euro

Non si arrestano le polemiche intorno alla nuova vita di Harry e Meghan Markle in California. Il Sun ha svelato che gli uffici della fondazione del coppia, la Archewell, si trovano in uno degli edifici più famosi e costosi di Hollywood. Si tratta di un palazzo di dieci piani da 188 milioni di dollari, che si trova in una zona denominata il “Triangolo d’Oro”, situata fra Santa Monica Boulevard, Rodeo Drive e Wilshire Boulevard.

Un’area leggendaria e ricchissima, in cui trovano sede alcune aziende che producono materiale per i media e la Morgan Stanley Financial Advisors. Gli uffici di Meghan e Harry sono lussuosi e arricchiti da foto e da una statua molto famosa opera di Charles Perry. La sede di Archewell dimostra la volontà dei Sussex di entrare nel mondo dorato di Hollywood dalla porta d’ingresso, occupandosi anche della produzione di contenuti video e audio.

Nel frattempo continuano le polemiche riguardo l’intervista rilasciata dalla coppia a Oprah Winfrey e le presunte bugie riguardo la Megxit. Harry e Meghan infatti hanno affermato più volte di non aver mai pianificato la fuga dalla Royal Family. Secondo alcune indiscrezioni del Daily Telegraph però già prima di annunciare l’addio alla Corte, l’ex attrice e il principe avevano già preso contatti con alcune aziende, pensando al loro futuro lontano da Londra. In particolare Harry avrebbe incontrato i dirigenti di Quibi per discutere un accordo da 1,3 miliardi di sterline.

“C’erano proposte ben sviluppate in atto con Quibi dall’inizio del 2019 – ha raccontato una fonte -. Si sono tenute teleconferenze per discutere una potenziale serie di video di 10 minuti e il duca ha partecipato all’incontro finale con i dirigenti a Londra lo scorso gennaio. La pandemia ha messo in attesa i piani ed entro settembre – quando la coppia reale ha firmato un accordo con Netflix – il servizio di streaming era sul punto di chiudere”.

Rivelazioni che avrebbero aumentato la tensione già esistente con William. Il primogenito di Diana si sarebbe sentito tradito dal fratello che già nel corso dell’intervista a Oprah aveva parlato di lui come di una persona “imprigionata” nei doveri di Corte. Mentre Meghan Markle aveva accusato Kate Middleton di averla fatta piangere poco prima delle nozze.