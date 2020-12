Meghan Markle e Harry, la rivelazione di George Clooney: “Non li conoscevo bene”

editato in: da

Il matrimonio tra Meghan Markle e Harry è stato uno degli eventi mondani più importanti del 2018: seguito da un centinaio di milioni di persone in tutto il mondo, ha colpito anche per il grande numero di ospiti e per i look di sposi e invitati.

Numeri da record per uno dei royal wedding che sono passati alla storia, complici anche i tanti volti noti che erano stati invitati dalla coppia. Nella cappella di San Giorgio al Castello di Windsor erano 600 gli invitati e tra questi anche diversi vip: si possono ricordare David e Victoria Beckham, Oprah Winfrey, Elton John e i compagni di Meghan Markle nel cast di Suits, oltre a George Clooney e la moglie Amal Alamuddin.

E pare proprio che questa coppia non fosse, in realtà, così vicina agli sposi. A raccontarlo la giornalista Rachel Johnson che ha spiegato che il divo e la moglie avvocato pare non conoscessero gli sposi, secondo quanto detto da Carolyn Bartholomew. La giornalista ha, infatti spiegato, che la donna, amica di Lady Diana, in attesa dell’inizio della funzione ha iniziato a chiacchierare con le persone vicino a lei. A Clooney e ad Amal Alamuddin ha chiesto come facevano a conoscere gli sposi, domanda alla quale loro avrebbero risposto: “Non li conosciamo bene”.

L’attore di Hollywood e la moglie avvocato sono stati, poi, tra i duecento invitati che hanno preso parte ai festeggiamenti a Frogmore House, dove pare che Clooney abbia ballato sia con la sposa che con la cognata Kate Middleton.

Il rapporto tra le due coppie però sembra esistere: almeno stando a quanto riportato dalla biografia di Harry e Meghan Finding Freedom, che racconta che le due coppie sono state insieme in altre occasioni. Tra queste pare che i Sussex siano stati invitati nella villa sul Lago di Como dove avrebbero trascorso del tempo assieme: Amal e Meghan in piscina con i gemelli Alexander ed Ella Clooney, l’attore e il Principe Harry invece concentrandosi sulle motociclette di Clooney. Sempre dallo stesso testo pare anche che poi che Amal abbia preso parte al baby shower di Meghan a New York. Insomma che fossero amici o meno prima del matrimonio, stando alla biografia potrebbero essersi incontrati qualche volta nei periodi successivi.