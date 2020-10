Meghan Markle, Harry si rifiuta di tornare in Inghilterra per Natale

editato in: da

Meghan Markle, capelli lunghi e top

Meghan Markle e Harry non torneranno in Inghilterra per Natale, a quanto pare la coppia ha deciso di trascorrere le festività nella casa a Montecito insieme al piccolo Archie Harrison. Secondo quanto è stato raccontato da una fonte a Vanity Fair, sembrerebbe che la notizia dell’arrivo a Frogmore Cottage del secondogenito di Carlo e Diana non sia vera. Nei giorni scorsi si parlava infatti di un possibile ritorno in Inghilterra del duca di Sussex, richiamato dalla Regina Elisabetta dopo le dichiarazioni sulle elezioni presidenziali fatte con la consorte.

Ma a quanto pare, nuove fonti, rivelano che il ritorno tanto atteso potrebbe non avvenire, almeno fino a dopo Natale. A pesare sulla decisione ci sono indubbiamente le problematiche legate alla pandemia globale, che imporrebbero una quarantena, ma l’esperta reale Katie Nicholl ha scritto su Vanity Fair che sembrerebbe anche che Harry e Meghan siano felici di trascorrere il loro primo Natale americano nella casa di Montecito.

Le ragioni per dover tornare, però, non mancano. Meghan Markle dovrebbe infatti presenziare al procedimento legale contro Associated Newspapers. Se non ci saranno modifiche, il processo dovrebbe tenersi di persona e prendere il via l’11 di gennaio 2021. Considerando i giorni di quarantena dopo il viaggio, la coppia potrebbe arrivare in Inghilterra in tempo per festeggiare Capodanno.

Se i piani confermassero quanto rivelato dagli esperti della famiglia Reale, allora questo sarebbe il secondo anno di fila che Meghan e Harry trascorrono lontano da Sandringham e dalla famiglia reale. Già nel 2019 lo avevano celebrato lontani dalla Regina e più precisante in Canada, nella British Columbia.

Una distanza però che, a quanto pare, non è voluta. Una fonte infatti avrebbe spiegato a Newsweek che la coppia sarebbe già tornata se non ci fossero state tutte le problematiche e le restrizioni di viaggio legate al Covid – 19.

Quindi sembrerebbe che il ritorno di Harry in Inghilterra non sia così imminente, come invece era stato ipotizzato solo qualche giorno fa, quando una fonte aveva svelato: “Al personale del Frogmore Cottage e Windsor è stato detto di prepararsi alla possibilità che Harry possa tornare. Potrebbe essere entro poche settimane, ma il nome di Meghan non è stato menzionato”.