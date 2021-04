Meghan e Harry, la Regina è profondamente delusa da loro

editato in: da

Meghan Markle, la seconda gravidanza

La Regina è profondamente delusa da Meghan Markle e Harry. A svelarlo sono fonti di Palazzo secondo cui la Sovrana sarebbe molto triste per la situazione che sta vivendo e per le difficoltà affrontate dalla Royal Family. L’intervista dei Sussex a Oprah Winfrey ha portato instabilità e incertezza fra i membri della famiglia reale e la morte di Filippo non ha fatto che peggiorare le cose.

Secondo chi la conosce, la Regina si sarebbe aspettata da Meghan e Harry un comportamento diverso, ma i Sussex sembrano ormai proiettati verso una nuova vita negli Stati Uniti e decisi ad abbandonare i doveri di Londra. Harry, non a caso, non è rimasto a lungo come sperava The Queen, ma a pochi giorni dal funerale del nonno (e dopo alcuni colloqui) è tornato in California dalla moglie.

Una grande delusione per la Sovrana che sperava in un chiarimento con William e Kate Middleton dopo il timido riavvicinamento avvenuto durante le esequie del Duca di Edimburgo. “Assorbe gli eventi in silenzio”, ha confidato Charles Anson, l’ex segretario stampa. La Regina avrebbe scelto di non commentare quanto accaduto nelle ultime settimane e anche con Harry sarebbe apparsa piuttosto restia a un chiarimento, probabilmente perché sperava di avere più tempo.

La partenza di Harry, pronto a tornare negli Stati Uniti, avrebbe ferito ancora di più Sua Maestà che però continua a restare positiva e a sperare che prima o poi la situazione fra i nipoti si sistemerà e che la Royal Family otterrà la pace che desidera. “Durante il suo lunghissimo regno, la sovrana ha attraversato tanti momenti difficili – ha raccontato un insider su People -. Lei sa che alla fine le cose tra i nipoti si sistemeranno”.

A fare da paciere ora ci sarebbe Kate Middleton che, nonostante le dichiarazioni di Meghan Markle sulle lacrime prima del matrimonio, starebbe cercando in tutti i modi di riavvicinare Harry e William, mai così distanti. I due fratelli non avrebbero chiarito quanto accaduto e le dichiarazioni rilasciate a Oprah Winfrey, ma si sarebbero limitati a una conversazione formale. Un primo passo per il disgelo e per riconquistare la fiducia della Regina.