Meghan Markle e Harry, quello che la Regina non dirà nel suo discorso di Natale

Quando Meghan e Harry hanno annunciato la loro volontà di “dimettersi” dal loro ruolo di Reali, per essere autonomi nella vita privata e nel lavoro, hanno inflitto un duro colpo alla Famiglia Reale. Due mesi dopo, la coppia rinuncia ufficialmente al titolo, abbandonando l’obbligo di portare avanti i consueti doveri come membri della Casa Reale.

Questa mossa, passata alla storia come Megxit, ha avuto sicuramente un grande impatto sulla monarchia e sulla Regina stessa. Proprio per questo, l’esperto Richard Fitzwilliams è convinto che la Regina non parlerà di Harry e Meghan Markle nel suo annuale discorso di Natale.

In un’intervista al sito Express.co.uk ha dichiarato:

Dubito che quest’anno la Regina parlerà molto della sua famiglia, anche per evitare di parlare dell’abbandono come Reali di Harry e Meghan.

Ogni anno la Regina registra un messaggio indirizzato alla Nazione che va in onda il giorno di Natale alle 15:00. Il discorso è scritto direttamente da lei e le ha sempre dato la possibilità di parlare direttamente ai suoi sudditi.

Quest’anno potrebbe però essere diverso dai precedenti perché Elisabetta II potrebbe sorvolare il consueto rimando alla sua famiglia, evitando di parlare di quello che è successo durante l’anno.

Vista anche l’eccezionalità degli eventi accaduti durante il 2020, è molto più probabile che la Regina incentri il suo discorso sulle difficoltà nell’affrontare la pandemia, esprimendo un sentimento condiviso di speranza per il futuro, anche in vista dell’arrivo del vaccino nel Regno Unito.

Fitzwilliams ha spiegato:

Data la gravità della pandemia che ha sconvolto il mondo intero da marzo, penso che quest’anno la Regina parlerà delle sue inevitabili conseguenze e soprattutto, visto che l’ottimismo è per molti davvero importante in questo periodo di feste, del futuro che ci aspetta ora che abbiamo il vaccino.

La Regina ha già parlato alla Nazione due volte quest’anno, il 4 di Aprile e l’8 Maggio. La prima volta per dare coraggio ai connazionali dopo le difficoltà subite a causa della pandemia e la seconda per condividere i suoi ricordi sul VE Day, nel giorno del 75esimo anniversario.

Ricordiamo però che le tensioni tra Elisabetta e gli allora neosposi aleggiavano già durante le festività del 2019. La Regina era stata infatti accusata di aver omesso Meghan e Harry dalla scena, non avendo incluso una loro foto accanto alle altre sulla scrivania a cui tradizionalmente siede durante il suo discorso.