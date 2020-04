Meghan Markle, Harry costretto a rassicurare la Regina sul cambio di nome

editato in: da

Meghan Markle e Harry continuano a lanciare dei segnali alla Famiglia Reale britannica, tramite prese di posizione più o meno nette.

Una vera e propria stoccata quella di Harry verso la Corona: oltre ad aver abbandonato insieme alla moglie il paese – trasferendosi prima in Canada e ora a Los Angeles – e aver rinunciato ai royal duty (gli obblighi nei confronti della Regina Elisabetta), adesso, come è noto, il Principe ha fatto a meno anche del suo cognome.

Questo dettaglio, non certo di poco conto, è venuto alla luce grazie ai documenti che lo stesso Harry avrebbe usato per la sua nuova azienda turistica sostenibile, la Travalyst.

Nella registrazione del suo nuovo progetto, Harry ha abbandonato il nome della Famiglia Reale Mountbatten-Windsor, per identificarsi invece come Prince Henry Charles Albert David Duke of Sussex.

Secondo il settimanale statunitense US Weekly, questo cambio di nome però non avrebbe lo scopo di offendere il resto della Famiglia Reale, ma sarebbe solo una scelta personale: “Il motivo di fondo è che vuole essere riconosciuto solo come Harry” ha rivelato la fonte.

Il Duca di Sussex avrebbe rassicurato la Regina Elisabetta, confermando che la sua decisione di abbandonare il nome di famiglia non sarebbe affatto un’offesa alla Corona né l’occasione per porre un muro tra lui e i suoi cari. La fonte ha aggiunto anche che la Regina, sua nonna, “rappresenta ancora il suo mondo“.

Già a febbraio il Principe Harry, partecipando a un vertice a Edimburgo, aveva chiesto ai delegati di chiamarlo semplicemente “Harry”: la decisione sarebbe quindi non troppo recente, anche se sono in molti a pensare che dietro questa scelta ci sia lo zampino della moglie Meghan, che non perde mai occasione per sottolineare quanto la coppia stia bene lontana dalla Famiglia Reale.

Intanto, secondo l’esperta reale Angela Mollard, Harry potrebbe essersi già pentito della sua decisione di recidere i legami con i Reali. Sul suo poadcast, dal titolo New Idea’s Royals, ha affermato: