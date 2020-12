Meghan Markle e Harry, quanto valgono i loro affari

editato in: da

A casa di Meghan Markle e Harry: dentro la villa super lusso da 11,2 milioni di dollari

Vivono in California in una dimora da ben 15 milioni di dollari e sembra proprio che, dall’inizio del 2020, le loro entrate abbiano subito una vertiginosa impennata. Meghan Markle e il Principe Harry non hanno di certo problemi a sbarcare il lunario, nonostante a due anni dal loro matrimonio siano ufficialmente usciti dal libro paga della Regina Elisabetta.

Meghan e Harry sono una vera macchina d’affari, complice anche lo spirito imprenditoriale della Duchessa di Sussex, con un passato nel mondo dello spettacolo. L’ultimo mega-contratto firmato dalla coppia reale è quello con Spotify che gli frutterà ben 40 milioni di dollari per rilasciare settimanalmente dei podcast. Il primo è stato rilasciato da poche ore e ha già visto protagonista il piccolo Archie, impegnato nell’augurare buon anno nuovo a tutti gli ascoltatori con un impeccabile accento americano. Con buona pace della Regina Elisabetta.

Voci di corridoio affermano che l’accordo pluriennale con Spotify è soltanto il primo tassello di una collaborazione molto più lunga di quanto annunciato. Ma, soprattutto, arriva dopo un altro contratto da capogiro, quello con Netflix che vale la bellezza di 150 milioni di dollari. Meghan è stata infelicemente etichettata come la “nuova Kim Kardashian”, proprio per via dei futuri programmi che registrerà insieme a Harry per il servizio di streaming in abbonamento, anche se la coppia ha più volte negato che ci sia in ballo un reality show. Chi può dirlo? Di certo il Duca e la Duchessa di Sussex grazie a Netflix guadagneranno più di Will Smith (che ha realizzato Netflix Bright) e Ryan Reynolds (Six Underground) messi insieme.

Nonostante Meghan e Harry in passato si siano lamentati più volte della presenza costante dei riflettori nelle loro vite, non hanno mai negato del tutto l’idea di realizzare un documentario sulle loro vite, perfino uno dedicato alla Principessa Diana. Gli addetti ai lavori suggeriscono che si tratti di una mossa ben studiata, che frutterebbe alla coppia ulteriori enormi guadagni cavalcando l’onda del successo planetario di The Crown.

Podcast, documentari e una miriade di eventi in programma. Secondo le stime più attendibili da quando Meghan e Harry hanno iniziato la loro nuova vita lontani da Buckingam Palace e dal Regno Unito avrebbero già accumulato un patrimonio di più di 300 milioni di dollari. Escludendo i quasi 60 milioni di dollari che sono costati ai contribuenti britannici, non proprio contenti della Megxit.