Meghan Markle e Harry, quanto potrebbero guadagnare dalla Megxit

Quanto potrebbero guadagnare Harry e Meghan Markle dalla Megxit? L’addio alla Corona ha causato un vero e proprio terremoto nella Royal Family, mutando tutti gli equilibri. Kate Middleton e William hanno assunto un ruolo di maggior rilievo, mentre la Regina ha deciso di togliere ai Sussex alcuni titoli importanti, fra cui quelli militari a cui il secondogenito di Diana era molto legato.

Ora che il divorzio dalla Corona è stato ufficializzato inizia un nuovo capitolo nella vita di Harry e Meghan Markle che sono sempre più lontani da Londra e dall’influenza della Regina. L’addio alla famiglia reale non è stato semplice, ma una volta confermato il trasferimento negli Stati Uniti, in California, la coppia potrà iniziare a pensare agli affari. Secondo quanto riportato dal Sun la ricchezza dei Sussex, stimata intorno ai 34 milioni di dollari, nel giro di pochi anni potrebbe superare il miliardo.

Harry e Meghan hanno già firmato numerosi accordi finanziari con dei colossi della comunicazione. Con Netflix è stato stipulato un accordo da 120 milioni di dollari, in seguito è arrivato Spotify. La coppia avrebbe inoltre realizzato nuovi contratti per realizzare delle conferenze su vari temi.

“Il loro potere di guadagno – sia individualmente che in coppia – è illimitato – ha spiegato l’esperto Ronn Torossian -. Che si tratti di presenziare a eventi, di sponsorizzare brand o altro”. Le ipotesi in ballo sono varie e sia Meghan che Harry starebbero discutendo con i rispettivi agenti e team per decidere sul da farsi. “Meghan potrebbe avere il proprio marchio di bellezza – ha svelato una fonte -, insieme potrebbero avviare un canale TV negli Stati Uniti per sensibilizzare sulle cause che gli stanno a cuore”. Senza dimenticare le ambizioni filantropiche dei Sussex che a questo punto potrebbero seguire le orme di Barack e la moglie Michelle Obama. L’ex presidente degli Stati Uniti e la moglie infatti dopo l’addio alla Casa Bianca hanno creato alcuni documentari per promuovere la loro fondazione. Infine resta aperta l’idea di un profilo Instagram di Meghan Markle e Harry: secondo il Sun, se decidessero di sponsorizzare dei contenuti social, un post potrebbe arrivare a costare anche 110 mila dollari.