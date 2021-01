Meghan e Harry provano a oscurare William e Kate, ma la Regina li ferma

editato in: da

Harry e Meghan Markle provano a oscurare William e Kate Middleton, ma la Regina li ferma. Nonostante la piccola tregua di Natale non sembra destinata a fermarsi la faida fra i fratelli. Dopo il trasferimento negli Stati Uniti infatti Harry non avrebbe smesso di sognare per sè un ruolo primario. Secondo il Daily Star infatti nel corso degli ultimi mesi, il secondogenito di Diana avrebbe tentato di superare il fratello maggiore, portando avanti alcune iniziative legate alla Royal Family, nonostante la Megxit.

L’addio di Meghan e Harry alla Corona ha portato alla luce alcuni retroscena molto particolari. Dietro l’apparente unione fra i fratelli infatti si nascondeva la voglia di Harry di avere un ruolo primario rispetto a William e di portare avanti alcuni progetti. Iniziative sempre bloccate dalla necessità di rispettare l’etichetta e le rigide gerarchie reali. A spingere il principe a seguire sua moglie negli Stati Uniti sarebbe stata proprio l’idea che, rimanendo nella Royal Family, sarebbe rimasto sempre un “eterno secondo”.

Arrivato in America però, Harry non avrebbe spezzato i legami con l’Inghilterra, continuando a coltivare il sogno di “superare” il fratello maggiore, soprattutto dopo gli attriti con lui e Kate Middleton. L’occasione si sarebbe presentata il giorno del Remembrance Day 2020. Il secondogenito di Carlo, da sempre molto legato all’ambiente militare, avrebbe chiesto a Sua Maestà il permesso di volare a Londra per depositare una corona di fiori al Cenotafio di Londra.

Una richiesta che non sarebbe piaciuta alla Regina, infastidita dal tentativo dei Sussex di oscurare la cerimonia ufficiale con Kate Middleton e William. “La Regina è ferma nel dire che non si può scegliere cosa fare e cosa no, quando si fa parte di un’istituzione – ha spiegato una fonte -. O si è dentro, o si è fuori”. Harry avrebbe spiegato alla Sovrana di voler avere un ruolo “più personale” nelle cerimonie pubbliche, ma avrebbe incontrato una netta opposizione.

La Sovrana avrebbe dunque fermato Harry, spingendolo a rimandare il viaggio a Londra. Come ben sappiamo in seguito il principe e Meghan Markle sono stati fotografati al cimitero di Los Angeles, intenti a consegnare una corona di fiori sulla tomba di alcuni combattenti del Commonwealth. Un gesto giudicato con grande durezza in patria, non solo da William, Kate Middleton e dalla Regina, ma anche da molti sudditi. “Oltraggioso sta trattando la Domenica della Memoria come un’occasione per fare pubbliche relazioni e, al contempo, rubare i titoli di prima pagina ai veri reali che, a casa propria, stanno facendo il proprio dovere”, ha spiegato Piers Morgan, riassumendo il pensiero dei suoi oppositori.