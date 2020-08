Meghan e Harry provano a cancellare la crisi: il trasferimento e la cena romantica

editato in: da

Meghan Markle, la nuova vita a Los Angeles

Meghan Markle e Harry provano a cancellare la crisi che li ha colpiti dopo la Megxit e il trasferimento negli Stati Uniti. I Sussex avrebbero voluto iniziare una nuova vita lontano da Londra, ma non tutto è andato come avevano previsto. Dopo aver abbandonato la Corona infatti la coppi si è trovata alle prese con i problemi finanziari e la necessità di trovare lavoro. Mentre l’ex star di Suits si è sentita da subito a suo agio a Los Angeles, Harry ha dovuto fare i conti con la nostalgia e con le tensioni, mai risolte, con il resto della famiglia reale.

Il principe non ha perdonato alla moglie il suo presunto divieto di tornare in Inghilterra dopo aver scoperto che Carlo era positivo al Coronavirus. Non solo: le continue liti con William e Kate Middleton, desiderosi di riportare Harry a casa, soprattutto in un momento così difficile, avrebbero causato problemi alla coppia. Nonostante le voci di crisi e di un possibile divorzio però Harry non sembra disposto a mollare. Come rivela il Mirror in occasione del compleanno di Meghan, che ha compiuto 39 anni, il secondogenito di Diana ha cercato di riconquistare la moglie. Come? Organizzando per lei un cena romantica preparata con le sue mani. Aiutato dalla suocera, Doria, Harry si sarebbe messo ai fornelli, pronto a deliziare il palato della moglie. Al termine della serata la Markle avrebbe ricevuto anche un regalo speciale: un collier disegnato da lui e accompagnato da una cornice con una loro foto.

Per cancellare la crisi, i Sussex si sarebbero ripromessi di trovare la pace che cercano da tempo, lontano da paparazzi e tabloid. Per questo si sarebbero nuovamente trasferiti, questa volta a Santa Barbara. “La coppia si è trasferita a luglio, per abbracciare una vita quanto più normale possibile – ha raccontato People, parlando dei nuovi progetti di Harry e Meghan, decisi a conquistare la loro felicità lontano da Palazzo -. Si sono stabiliti all’interno di una comunità molto tranquilla e sperano che la riservatezza del quartiere possa essere rispettata. Lo sperano per sé come famiglia e per i propri vicini”.