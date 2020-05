Meghan Markle, Harry progetta la fuga e lei ricontatta l’ex fidanzato

editato in: da

Kate Middleton, compleanno rovinato da Harry e Meghan

Harry progetta la fuga da Meghan Markle e lei ricontatta l’ex fidanzato, facendolo infuriare. Non sembra procedere per il meglio la nuova vita dei Sussex che, dopo aver lasciato Londra, si sono trasferiti a Los Angeles. Secondo alcune fonti vicine alla coppia, le tensioni sono all’ordine del giorno. Voltare pagina è complicato, soprattutto perché il pensiero di Harry sarebbe sempre rivolto alla Royal Family.

Se Meghan Markle ha lasciato l’Inghilterra senza voltarsi indietro, per Harry la situazione è molto più complicata. Dopo l’iniziale entusiasmo e la volontà di rendere felice sua moglie, il principe si sarebbe ritrovato solo a Los Angeles, senza un lavoro e pentito delle sue scelte. Oggi infatti è più lontano che mai dal fratello William e dalla cognata Kate Middleton, con cui aveva uno splendido rapporto. Insomma, il futuro per lui è piuttosto incerto, per questo motivo Harry avrebbe deciso di lasciarsi aperto uno spiraglio che potrebbe garantirgli un ritorno a Londra senza problemi.

Il principe, svela il Daily Stars, avrebbe rinunciato alla cittadinanza americana, nonostante la possibilità di ottenerla facilmente visto che ha sposato Meghan e vive in pianta stabile in California. “Non ha nessuna intenzione di chiedere una seconda cittadinanza”, ha raccontato una fonte vicina ai Sussex. Una decisione che non avrebbe fatto felice la Markle con cui i rapporti sarebbero piuttosto tesi da diverso tempo. Secondo molti Harry non vorrebbe escludere del tutto il ritorno a Corte, soprattutto se la situazione con la moglie dovesse peggiorare.

Nel frattempo Meghan Markle avrebbe ricontattato il suo ex fidanzato a Los Angeles. Lui è Luis Segura, agente immobiliare molto conosciuto e amato dai vip. I due in passato hanno vissuto un’intensa love story e sarebbero rimasti in ottimi rapporti, tanto che l’ex attrice di Suits avrebbe chiamato l’ex una volta arrivata a LA.

“Luis e Meghan erano molto coinvolti durante il loro periodo come innamorati delle superiori – ha confessato una fonte al Daily Mail -. È giusto dire che Luis era follemente innamorato di lei. Meghan è stata molto dolce con lui, trovava divertente andare in giro con la famiglia di Luis e voleva bene a tutti loro, quindi i ricordi sono buoni”.