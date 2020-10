Meghan Markle e Harry, il Principe Filippo non ne vuole più sapere di loro

editato in: da

Meghan Markle, Harry, Diana: gli 8 scandali che hanno fatto tremare il Palazzo

Il principe Filippo sarebbe stato profondamente sconvolto dalla Megxit e dal comportamento di Harry e Meghan Markle. A rivelarlo alcuni esperti reali che affermano che il marito di The Queen si sarebbe allontanato dal nipote e dalla consorte. Ingrid Seward, giornalista ed esperta della Royal Family, ha affermato che la Megxit ha reso “sgomento” il Duca di Edimburgo.

E proprio recentemente il principe avrebbe rotto il silenzio per la prima volta pronunciandosi in merito alla situazione, come ha svelato la Seward che ha pubblicato il libro intitolato Prince Philip Revealed: A Man of His Century. L’esperta ha affermato che il rapporto tra Harry e il nonno, che in passato era molto stretto, non si sarebbe ripreso dall’annuncio che la coppia ha fatto a gennaio. Una scelta che il duca non riusciva a capire e che lo ha “profondamente turbato”. A quanto pare il marito della Regina Elisabetta è stato ferito anche dal fatto che il suo consiglio a Harry e Meghan sulla vita reale non sia stato ascoltato.

A Filippo inizialmente piaceva la moglie del nipote ma, secondo quanto affermato da Katie Nicholl a Vanity Fair, ora la paragona a Wallis Simpson, la consorte di Edoardo VIII che abdicò per lei nel 1937.

Del resto a Sky News l’esperta della Royal Family Ingrid Seward ha detto che il duca di Edimburgo non è riuscito a capire il perché Meghan non abbia seguito il suo esempio. Lui infatti aveva rinunciato a una carriera militare molto promettente per stare vicino alla Sovrana e sostenere la Monarchia.

Una decisione ben diversa da quella di Meghan, che invece ha scelto di abbandonare la Corona e di iniziare una nuova vita a Los Angeles insieme al marito e al figlio, il piccolo Archie Harrison. E sembra anche la coppia salterà il secondo Natale in famiglia, non tornando in Inghilterra per le festività.

Sempre la giornalista Seward ha raccontato che a quanto pare Filippo non avrebbe voluto partecipare neppure alla riunione d’emergenza che si è tenuta dopo l’annuncio della Megxit. In quella occasione la Regina Elisabetta convocò il principe Carlo e William per un confronto sulla situazione.

Una situazione difficile, che pare sia pesata molto su tutti componenti della famiglia reale, compreso il Principe Filippo.