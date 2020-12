Meghan Markle e Harry, primo Natale soli in Usa con Archie

editato in: da

Meghan Markle copia Kate Middleton col maxi cappotto nero

Meghan Markle e Harry si preparano a trascorrere il loro primo Natale da soli con Archie negli Stati Uniti. I Sussex hanno declinato l’invito della Regina, che nei mesi scorsi aveva chiesto più volte al nipote e alla moglie di tornare in Gran Bretagna. La coppia trascorrerà le festività in California, nella grande villa che ha acquistato qualche tempo fa dopo aver lasciato il Canada.

Lo scorso 2 dicembre Meghan e Harry sono stati avvistati all’interno di un vivaio a Santa Barbara intenti a scegliere l’albero di Natale. Una fonte ha svelato a Hello! che la coppia sarebbe passata inosservata. “Quando sono arrivati, il negozio era praticamente vuoto – ha raccontato -. C’era soltanto una famiglia, con un bambino che ha scambiato il principe per un commesso”.

Si tratta del secondo Natale che Meghan e Harry passano lontano dalla Royal Family. Nel 2019 la coppia era volata con il piccolo Archie in Canada per sfuggire ai troppi impegni e all’obbligo di trascorrere le feste con Kate Middleton e William. Quello del 2020 sarà invece il primo Natale dopo la Megxit e lo vivranno negli Stati Uniti dove si sono trasferiti ormai da qualche mese. In base alle prime indiscrezioni Meghan starebbe organizzando un party privatissimo nella villa di Montecito a cui parteciperanno mamma Doria Ragland e gli amici più cari della coppia: Katharine McPhee e David Foster.

Per Capodanno la coppia potrebbe scegliere di tornare a Londra. A breve infatti inizierà la nuova fase del processo che vede la Markle schierata contro i tabloid che le avrebbero reso la vita impossibile sin dal suo ingresso nella famiglia reale. D’altronde Meghan non ha nessuna intenzione di arrendersi e, nonostante qualche battuta d’arresto, è decisa a continuare la guerra contro i media.

Difficile dire cosa accadrà, di certo l’ex star di Suits è pronta a godersi il Natale con le persone che ama di più: Harry e il piccolo Archie. Gli ultimi mesi non sono stati semplici per Kate Middleton e William, ma anche Meghan e il secondogenito di Diana hanno affrontato molte difficoltà. Solo di recente l’ex attrice ha confessato di aver perso il bambino che aspettava. Con coraggio Meghan ha raccontato in un editoriale il dolore dell’aborto spontaneo e come Harry sia rimasto al suo fianco, fra lacrime e voglia di ricominciare.