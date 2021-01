Meghan Markle e Harry preoccupati per il futuro di Archie

editato in: da

Meghan Markle e Harry sono molto preoccupati per il futuro di Archie: i Duchi di Sussex hanno sempre dimostrato di essere molto attenti alle questioni climatiche e di essere grandi difensori dell’ambiente.

Per questo recentemente il Principe Harry è stato nominato capo dell’Africa Parks, un’organizzazione non governativa che si dedica alla conservazione dell’ambiente, con l’obiettivo di fermare la forza distruttiva dell’umanità: una paura sia per il figlio Archie che per le generazioni future.

Il figlio di Diana e Carlo ha deciso così di mettere nero su bianco le sue riflessioni sul cambiamento climatico, in particolare su una questione, quella dei viaggi e del turismo, che hanno influenzato tantissimo l’ambiente: “Man mano che l’industria riemerge dalla crisi, c’è un urgente bisogno di reimpostare e reinventare. Nell’ultimo anno, la società ha visto cosa succede quando non ci sono più i viaggi e il turismo. In luoghi in cui il mondo naturale e l’attività umana non funzionavano in armonia, abbiamo assistito a una temporanea interruzione dell’attività umana distruttiva e ad alta densità”.

E poi ha aggiunto: “Insieme, abbiamo la responsabilità, e l’opportunità, di ricostruire un futuro più sostenibile ed equo; un futuro di cui il nostro mondo ha bisogno, che i nostri figli meritano e che le generazioni che non sono ancora nate possano continuare a esplorare e godere della bellezza del nostro pianeta, la casa che tutti condividiamo”.

Nonostante siano sostenitori del cambiamento climatico, Harry e Meghan Markle sono stati criticati spesso in passato per aver utilizzato jet privati per viaggiare, mentre prendevano posizione per il rispetto dell’ambiente.

Nel frattempo i commentatori reali sono convinti che il fatto che i Duchi di Sussex non siano stati in grado di approfittare della loro ritrovata “libertà”: dopo essersi allontanati dai social pare che stiano perdendo velocemente consenso, cosa aggravata dalla volontà di rimanere lontani dalle piattaforme online ancora per molto.

Una decisione presa per crearsi un nuovo percorso al di fuori della Famiglia Reale, ma che potrebbe ritorcersi contro Harry e Meghan. Secondo voci sempre più insistenti poi i due sarebbero sempre più vicini al divorzio: a confermarlo è stato Antonio Capranica, che intervistato dal settimanale Oggi, è convinto che i Sussex, a dispetto dei loro sorrisi in pubblico, siano ormai in crisi.

“Tornerà a casa, da solo, lasciando moglie e prole in America. Magari passerà ancora un po’, di sicuro ama suo figlio, e anche ammettere che le cose non sono andate bene non è facile. Ma gli manca pazzamente il suo mondo, l’ambiente militare”, ha rivelato il giornalista.