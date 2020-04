Meghan Markle, Harry a disagio a Los Angeles: parla un’amica

editato in: da

Kate Middleton e Meghan Markle: dalla tiepida amicizia al gelo totale

Harry non sta vivendo bene il trasferimento a Los Angeles con Meghan Markle e la conferma arriva da un’amica, secondo cui il principe starebbe trovando “un po’ troppo impegnativa” la sua nuova vita. Come è noto i Sussex hanno lasciato il Canada, dove erano volati dopo la Megxit, per trasferirsi a Malibù.

In questi giorni, finalmente, hanno trovato la casa perfetta per loro: una magione appartenuta a Mel Gibson con diverse camere da letto, piscina, Spa, un oliveto, ma soprattutto un sistema di sorveglianza altamente tecnologico. Il piano di Meghan Markle procede e l’ex star di Suits non potrebbe essere più felice. Presto infatti tornerà a recitare e avrebbe già ricevuto numerose proposte da registi importanti.

Se Meghan è al settimo cielo lo stesso non si può dire di Harry che invece sta facendo i conti con una nuova esistenza, tutta da riscrivere. La vita che conosceva e il suo ruolo nella Royal Family sono ormai scomparsi. Dovrà quindi adattarsi a una quotidianità sconosciuta a Los Angeles, fra party, manager e divi di Hollywood. Ce la farà? Secondo la sua amica Jane Goodall, Harry sarebbe già in grosse difficoltà. Come riporta il Mirror, la studiosa ha svelato: “Non so come sarà pianificata la sua carriera, ma penso che stia trovando la sua nuova vita un po’ impegnativa in questo momento”.

Insomma: il presente non sarebbe poi così roseo per Harry che si sta rendendo conto solo ora delle conseguenze delle scelte fatte in questi ultimi mesi. E mentre Harry sarebbe in preda ai rimorsi, schiacciato dalla personalità forte e predominante di Meghan Markle, la famiglia reale è sempre più lontana. William e Kate Middleton sono impegnati a sostenere il peso della Corona in questo momento difficile per la Gran Bretagna, mentre la Regina è a Windsor, in isolamento.

The Queen ora non ha tempo di pensare al nipote, ma sta fronteggiando le difficoltà appoggiata da William e Kate che si sono dimostrati all’altezza del loro ruolo. Non avrebbe invece apprezzato la scelta di Harry di farsi da parte e di non tornare a Londra nemmeno dopo che suo padre Carlo era risultato positivo al Coronavirus.