Meghan e Harry, il nuovo ritratto di famiglia è dolcissimo

Meghan Markle e il Principe Harry, dopo aver annunciato di essere in attesa di una femminuccia, sono apparsi su Instagram in un dolcissimo ritratto di famiglia per celebrare la Giornata internazionale della donna.

Il fotografo Misan Harriman, amico e fotografo dei Duchi di Sussex da tanti anni, ha condiviso una nuova foto dal servizio fotografico della coppia, poche ore dopo la loro intervista con Oprah Winfrey, durante la quale hanno proprio condiviso la notizia che il bebè in arrivo è una bambina.

Nello scatto in bianco e nero Meghan, sorridente e raggiante, tiene in braccio Archie, che compirà 2 anni a maggio, con il pancione in vista. E mentre il piccolo è aggrappato alla mamma, il Principe Harry la abbraccia teneramente.

Ad accompagnare il dolcissimo ritratto di famiglia, le parole del fotografo: “Che notizie meravigliose da celebrare in occasione della Giornata internazionale della donna! Congratulazioni amici miei e benvenuti nel “girldad club” Harry”.

Harriman è l’autore anche del bellissimo scatto con il quale i Duchi di Sussex hanno annunciato la loro seconda gravidanza, proprio il giorno di San Valentino (oscurando Eugenia di York, che proprio in quel weekend tornava a casa col primogenito).

Il fotografo a British Vogue ha dichiarato: “Con l’albero della vita dietro di loro e il giardino che rappresenta la fertilità, la vita e il progresso, non hanno avuto bisogno di alcuna direzione, perché sono e sono sempre stati anime gemelle assolute“. E ha aggiunto: “Quando vedi persone che hanno la connessione che hanno loro è come leggere le pagine di un libro”.

Durante la loro intervista con Oprah, Meghan ha aspettato che Harry si unisse alla conversazione per condividere la bella notizia: “Avere un maschio e poi una femmina, cosa si può chiedere di più?”, ha aggiunto il Principe.

Archie diventerà il fratello maggiore di una bambina entro l’estate. La coppia ha anche rivelato che non avranno altri figli dopo l’arrivo della loro piccola: “Ora abbiamo la nostra famiglia, noi quattro e i nostri due cani”. Top secret ovviamente il nome della bimba, ma c’è già chi scommette che Harry e Meghan siano propensi per il nome della nonna Diana.

E dopo l’intervista a Oprah – che chissà ancora per quanto farà discutere – la coppia sente di poter finalmente guardare avanti: “È il nostro inizio, un miracolo, meglio di qualunque favola”, hanno dichiarato.