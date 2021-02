Meghan Markle e Harry, nuovo retroscena sul divorzio dalla Corona

editato in: da

Spuntano nuovi retroscena sul divorzio dalla Corona di Meghan Markle e Harry. I Sussex hanno scelto di dire addio alla Royal Family ormai da diverso tempo, iniziando una nuova vita negli Stati Uniti. A distanza di mesi spuntano nuovi retroscena sulla Megxit e su una riunione che avrebbe coinvolto alcuni membri della famiglia reale. Il documentario Secrets of the Royal Palaces, in onda su Channel 5, parla di una riunione segreta che si sarebbe tenuta per volere della Regina.

Un ultimo incontro con Harry per cercare di fermare ciò che stava ormai accadendo e di convincere i Sussex a rimanere in Inghilterra. “La regina voleva privacy assoluta – ha spiegato Emily Andrews – e ha scelto la biblioteca, un luogo molto appartato. Solo una manciata di persone era ammessa nella stanza, mentre lo staff era stato incaricato di rimanere dall’altra parte della residenza. La volontà era quella di rendere l’incontro il più privato possibile e non lasciare trapelare nulla”.

Alla riunione si sarebbe presentato Harry, accompagnato da due segretari, ma non Meghan Markle, che non avrebbe accettato l’invito della Regina. William sarebbe arrivato senza Kate Middleton, troppo sconvolta da quanto accaduto nella Royal Family e dalle continue liti con la cognata. Al tavolo infine si sarebbe seduto il principe Carlo, deciso a riappacificare i figli. Grande assente, infine, il principe Filippo che avrebbe manifestato il suo profondo fastidio per la scelta di Harry, considerata una “negligenza al dovere”.

Il resto è storia: dopo quella riunione, Harry e Meghan Markle hanno deciso di dire addio alla famiglia reale e si sono trasferiti prima in Canada poi negli Stati Uniti. Una scelta che, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe messo a dura prova il secondogenito di Diana, da sempre molto legato alla sua famiglia.

Oggi i Sussex vivono in California, ma presto Harry volerà a Londra per partecipare ad alcuni eventi importanti che coinvolgono la Regina, nonno Filippo e sua madre, Lady Diana. Meghan avrebbe già annunciato la scelta di non seguirlo in Inghilterra: rimarrà in America insieme al piccolo Archie in attesa del suo ritorno a casa e non si riunirà con la Royal Family.