Meghan Markle e Harry, nuovo lavoro a Hollywood per pagare il supermutuo della villa

Meghan Markle, la nuova vita a Los Angeles

Mentre William e Kate Middleton continuano ad occuparsi della famiglia reale, Meghan Markle e Harry hanno altri progetti che riguardano il cinema. La coppia infatti avrebbe intenzione di iniziare una carriera nel mondo di Hollywood. Lo scopo? Raggiungere la tanto agognata indipendenza finanziaria e ripagare il supermutuo chiesto per acquistare la casa di Santa Barbara.

Secondo quanto riporta Variety, i Sussex sarebbero pronti a gettarsi in una nuova avventura. “Vogliono diventare i royal di Hollywood – si legge – un progetto top secret ai dirigenti di varie società di media tra cui la NBC Universal”. Meghan e Harry avrebbero già contattato Bonnie Hammer, il presidente della Nbc Universal, amico dell’attrice dai tempi in cui recitava in Suits. La coppia vorrebbe lavorare a Hollywood investendo sulla produzione con progetti innovativi e molto particolari.

“Potrebbe trattarsi di un documentario sulla fauna selvatica in Botswana – spiega Vanity Fair America -, un Paese che ha avuto un ruolo chiave nella loro storia d’amore. O magari di un progetto legato all’impatto del coronavirus sulla salute mentale”. Non solo natura, Meghan e Harry, dopo il successo di Finding Freedom, potrebbero decidere di raccontare proprio in un documentario l’addio alla famiglia reale. “I due, stufi di veder raccontare la loro vita dagli altri, potrebbero aver deciso di diventare i protagonisti di un documentario su loro stessi – si legge -. True Life: I’m an ex royal (Vita vera: sono un ex royal) sarebbe una serie tv di successo e il degno contrappunto in prima persona alla biografia-bomba Finding Freedom“.

In quest’ultimo caso la spaccatura con la famiglia reale si aggraverebbe ulteriormente. Qualche giorno fa infatti Omid Scobie, autore della discussa biografia, aveva rivelato la rabbia di William, ferito dal comportamento del fratello.”Non si sono più parlati fino al vertice di Sandringham – aveva spiegato il giornalista -. Non si erano visti, troppe divergenze. Ci vorrà davvero del tempo per guarire questa frattura”.

“Le dichiarazioni dei Sussex non furono discusse internamente – aveva aggiunto -. Per questo William si è sentito ferito e tradito dal fratello, perché indossa due “cappelli”. Non è solo il fratello ma è anche il futuro re e ha ritenuto che ciò abbia danneggiato la reputazione della famiglia. Harry ha reso gli affari di famiglia di dominio pubblico quando avrebbero dovuto essere discussi in privato e le ripercussioni e i danni di quel gesto continuano tutt’ora”.