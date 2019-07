Il principe Harry è diventato noioso. Per tutti, è colpa di Meghan

editato in: da

Prima di sposare Meghan Markle, il principe Harry era sicuramente una persona diversa, più spensierata e giocosa.

È risaputo infatti, che nel periodo antecedente al matrimonio, la reputazione di Harry era quella del principe ribelle che si opponeva alle regole rigide e ai dettami reali imposti dalla Regina. Insomma, il Duca di Sussex era a tutti gli effetti la pecora nera della famiglia.

Se questo cambiamento, sia un bene o meno per il principe, questo noi non possiamo saperlo. Fatto sta che, secondo quanto riportato da alcuni tabloid inglesi, sono diverse le persone che pensano che Meghan non sia la donna giusta per Harry.

Le critiche sono piuttosto aspre: secondo molti infatti, la duchessa di Sussex, è troppo seria, riservata e femminista per essere al fianco di quel ragazzo divertente che tutti abbiamo imparato a conoscere nel corso degli anni.

Qualcuno addirittura sostiene che prima dell’incontro con Meghan, il principe fosse più felice e spensierato.

Harry infatti, è stato più volte al centro di diversi scandali reali: è stato pizzicato durante festeggiamenti poco sobri ed è stato sorpreso più volte a bere in strada. Come dimenticare poi, quando scelse di indossare l’uniforme nazista durante la celebrazione di Halloween.

Eppure, Meghan non è la prima donna con cui Harry ha avuto una storia d’amore. Come è noto, infatti, prima dell’ex attrice, il principe era legato sentimentalmente a Chelsy Davy, con la quale è stato fidanzato diversi anni. Nella sua precedente storia d’amore però, il Duca di Sussex non aveva placato il suo spirito ribelle, cosa che invece sembra aver fatto proprio dopo il matrimonio con Meghan e la nascita del loro Royal baby.

Dall’incontro con la Markle, pertanto, molte cose sembrano essere cambiate. Ora infatti, il secondogenito di Carlo, oltre ad adempiere agli obblighi reali, è impegnato socialmente su più fronti, sposando e sostenendo anche le cause che stanno a cuore a sua moglie.

In molti, pensano che questo cambiamento repentino del principe lo renda meno divertente di un tempo. I sostenitori della coppia invece, sono convinti che Harry sia solo maturato e in qualità di reale, si sia assunto (giustamente) le sue responsabilità.