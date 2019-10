Meghan affida a Harry un messaggio che commuove i fan

editato in: da

Meghan Markle, dopo aver conquistato il cuore del principe Harry, è decisa a conquistare anche quello dei suoi sudditi. Un passo avanti verso questo traguardo l’ha fatto, inaspettatamente, pochi giorni fa, con un gesto di gran cuore che ha emozionato chi segue le vicende dei Royals.

Straniera, insofferente al protocollo, di grande carattere, Meghan è quotidianamente sommersa di critiche, anche molto velenose, da parte della stampa popolare britannica, tanto da indurre lo stesso Harry a prendere posizione sulla quotidiana gogna mediatica a cui la moglie viene continuamente sottoposta: accusata tra le altre cose di essere un’arrampicatrice sociale e non adatta a ricoprire il suo ruolo né all’interno della Royal Family né nel rapporto con i sudditi.

Questa volta, però, nemmeno il tabloid più spietato troverà il modo di screditare un gesto che sorprende e commuove, e che avvicina Meghan al popolo. Qualche giorno fa, in occasione della visita del principe Harry in un liceo di Nottingham, si è scoperto infatti che quella che i media descrivono come la viziata e capricciosa duchessa di Sussex ha, in realtà, un cuore.

Nella scuola visitata da Harry, infatti, studia Alenya Genc, una giovane fan di Meghan. La ragazzina è malata, combatte contro un tumore e, due anni fa, aveva scritto alla duchessa di Sussex raccontandole la sua storia ma sopratutto che era rimasta molto colpita dal discorso di Meghan all’Onu sulle donne e sulla condizione femminile. Inaspettatamente, la Markle ha risposto a quella giovane coraggiosa, ed è iniziato uno scambio di messaggi tra loro. Quando Harry, qualche giorno fa, ha varcato l’atrio della Nottingham Academy, ha portato con sé un pensiero speciale della moglie per quella ragazzina.

Meghan ha infatti registrato sul cellulare del marito un messaggio vocale di saluto per lei, che ovviamente è rimasta sorpresa ed emozionatissima, e ha confermato alla stampa presente che la sua ammirazione per la duchessa, dopo quel pensiero, non può che diventare ancora più grande.

Anche Alenya, però, ha pensato a Meghan, o, meglio, al suo piccolo Archie: la studentessa ha voluto infatti mandare al bimbo un cagnolino di peluche che ha consegnato al principe Harry, che l’ha ringraziata, intenerito da quel gesto spontaneo.

Il piccolo grande gesto di Meghan ha reso la giornata di Alenya davvero speciale e ha stupito tutti i fan e gli osservatori.

Mostrando il suo lato più umano, la moglie di Harry ha fatto forse un piccolo passo in più sulla strada per diventare la nuova “principessa del popolo”, sull’esempio, però ancora molto lontano da eguagliare, dell’indimenticabile Lady Diana.