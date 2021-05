Meghan Markle e Harry, Madame Tussauds rimuove le loro statue

editato in: da

Madame Tussauds rimuove le statue di Meghan Markle e Harry, allontanandole dalla Royal Family. Le conseguenze della Megxit continuano a farsi sentire e si riflettono anche sulle statue del celebre museo. La direzione infatti ha deciso di spostare quelle dei Sussex in un’altra sezione, lontano da Kate Middleton, William e dalla Regina Elisabetta.

Una scelta fatta durante il lockdown, periodo in cui le statue di Harry e Meghan avrebbero subito un restyling per renderle più adatte alla condizione che vivono oggi. Dopo l’addio alla Corona infatti la coppia si è trasferita negli Stati Uniti dove si divide fra interviste e progetti importanti con colossi come Spotify e Netflix. Le statue dunque sarebbero state tolte dal luogo in cui si trovavano dalla loro inaugurazione per alcune modifiche. In futuro sarà possibile vederli nella sezione Awards Party dedicata alle celebrity di Hollywood.

“Siamo sempre attenti all’ambiente in cui si trovano le celebrità – ha spiegato Tim Waters, direttore del Madame Tussauds -, così abbiamo spostato le statue del principe Harry e quella di Meghan Markle assieme ai loro amici di Hollywood, con una decisione che riflette il loro status attuale”.

Lo spostamento delle statue è l’ennesimo segnale della distanza – ormai incolmabile – fra la Royal Family e i Sussex. Dopo il funerale di Filippo, dove sembrava che si fosse verificato un riavvicinamento fra William e Harry, il secondogenito di Diana è tornato a rilasciare un’intervista in cui ha parlato della famiglia reale. Il marito di Meghan ha confessato che non sarebbe stata l’ex attrice a convincerlo a lasciare la Corona, ma che l’idea di “fuggire” in America sarebbe sempre stata nei suoi pensieri.

“Avevo vent’anni e pensavo che non volevo fare questo lavoro – ha confessato -. Guardavo cos’era successo a mia mamma Diana, ero consapevole che non potevo costruire qui una famiglia. La mia vita a Buckingham Palace? Un mix tra il Truman Show e vivere in uno zoo”. Poi l’affondo nei confronti di Carlo con cui i rapporti sarebbero piuttosto tesi. “Certamente ho sperimentato qualche forma di dolore e sofferenza a causa del dolore e della sofferenza che, forse, anche i miei genitori avevano provato – ha detto -. Quindi voglio assicurarmi di rompere questo circolo, per Archie: credo sia normale per un genitore cercar di proteggere il proprio figlio”.