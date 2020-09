Meghan Markle e Harry in lite con i vicini dopo l’acquisto della mega villa

editato in: da

Meghan Markle e Harry sarebbero già in lite con i nuovi vicini dopo l’acquisto della mega villa a Montecito, in California. I Sussex hanno traslocato per l’ennesima volta dopo il trasferimento negli Stati Uniti nella speranza di trovare un po’ di pace nella cittadina abitata da vip e star internazionali. Sembra però che le loro aspettative siano state presto deluse. Il motivo? I vicini sarebbero furiosi a causa delle continue incursioni dei paparazzi a caccia di notizie su Meghan e Harry. Una vera e propria invasione che avrebbe già provocato accese proteste e liti.

Come rivela TMZ, su Montecito si aggirerebbero gli elicotteri almeno 4 volte al giorno, mentre i paparazzi avrebbero invaso le strade della tranquilla cittadina. “La loro semplice presenza fa impazzire la gente”, ha raccontato un testimone. “La maggior parte della gente del posto è super infastidita – ha spiegato una fonte-. Vuole che i paparazzi allentino la presa perché la situazione sta arrivando al punto che la privacy di tutti è compromessa. La coppia reale sta anche attirando i turisti. Ci è stato riferito che molti visitatori si stanno presentando in città e chiedono ai negozianti locali se hanno visto Harry e Meghan”.

Fra i vicini di casa di Harry e Meghan ci sono star internazionali e divi del cinema come Gwyneth Paltrow, Carol Burnett, Jane Lynch, le sorelle Kardashian, Ellen DeGeneres, Oprah Winfrey e Rob Lowe. “La gente del posto si sta preparando al peggio – si legge su TMZ -. Stanno aspettando che Harry e Meghan si avventurino finalmente per le strade di Montecito e temono quello che potrebbe accadere”.

Un bel problema per Harry e Meghan che stanno facendo i conti con l’ennesimo scontro con la Regina. L’accordo della coppia con Netflix infatti non è piaciuto alla Royal Family che ha da sempre tentato di mantenere un profilo basso riguardo la Megxit. I contrasti con i vicini potrebbero mettere a rischio la permanenza dei Sussex a Montecito, dove hanno investito milioni di dollari per acquistare una magione con l’aiuto di Carlo (che fra Kate Middleton e Meghan ha scelto quest’ultima) e di un mutuo altissimo. Un ulteriore trasferimento potrebbe mettere a rischio le finanze della coppia già in difficoltà a causa della richiesta di Elisabetta di restituire le somme impiegate per ristrutturare la loro casa in Inghilterra.