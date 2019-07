Meghan Markle, Harry la umilia in pubblico per la seconda volta

editato in: da

Meghan, il gesto d’amore per Harry: insieme alle London Series

Meghan Markle in crisi con Harry? Il Principe sembra ignorarla completamente alla partita di baseball.

I Duchi del Sussex sono apparsi a sorpresa per assiste al match tra i New York Yankees e i Boston Red Sox, sabato scorso a Londra. La coppia è stata accolta con calore dalle squadre e ha ricevuto un tenerissimo dono per il figlio Archie, nato lo scorso maggio.

Nelle foto ufficiali, pubblicate anche sulla pagina Instagram, Harry e Meghan appaiono sorridenti, si scambiano sguardi languidi, si tengono per mano. Insomma, appaiono innamorati come sempre.

Ma quando vengono colti da obiettivi indiscreti, il loro atteggiamento è completamente diverso. Seduti l’uno accanto all’altra sugli spalti, Meghan sorridente si rivolge a Harry, gli parla. Lui però finge di non sentire, non la guarda e si intrattiene con altri.

Il Principe non considera minimamente la moglie e pare umiliarla per la seconda volta, dopo che sul balcone di Buckingham Palace durante il Trooping the Colour più volte le ha intimato seccamente di voltarsi e di guardare avanti.

Ad accorgersi di questo repentino cambiamento sono gli stessi sudditi che, come riporta il Daily Mail, sui social la freddezza di Harry, mentre Meghan con un sorriso di circostanza ingoia il boccone amaro.

Da quando è nato Archie, il Principe sembra essere cambiato. Non è più premuroso con Lady Markle, al contrario la tratta quasi con disprezzo. Fonti vicine a Palazzo riportano che a Corte Meg è definita “moglie laureata”, nel senso che il suo matrimonio con Harry durerà solo 3 anni, come un corso di laurea. La prossima prova sarà al battesimo di Baby Sussex, il prossimo 6 luglio