Meghan Markle e Harry, insoddisfatti del loro ruolo a Corte

editato in: da

Meghan Markle e il Principe Harry sarebbero sempre più desiderosi di distanziarsi dalle tradizioni obsolete che caratterizzano la corte inglese.

Secondo una fonte vicina alla famiglia reale, i Duchi di Sussex sarebbero “insoddisfatti dei ruoli reali convenzionali“. Fin dagli inizi della loro storia, Meghan Markle e il neo 35enne Harry hanno dimostrato di non aver paura di fare le cose a modo loro e di portare una ventata di modernità. Certe loro scelte hanno indubbiamente turbato i tradizionalisti, ma sono state accolte con molto favore da tante altre persone, che considerano il loro approccio alla vita di Corte una boccata di aria fresca.

Gli ultimi mesi della coppia sono stati indubbiamente all’insegna dei cambiamenti: archiviate le nozze, hanno accolto il piccolo Archie e si sono impegnati per la costruzione e il consolidamento del loro marchio Sussex Royal. Da non dimenticare sono le iniziative filantropiche, da qualche mese condotte separatamente rispetto a quelle di William e Kate.

Oggettivamente fuori dagli schemi sono anche i mesi post partum della Duchessa di Sussex, che ha curato il numero di settembre di British Vogue e ha terminato giovedì il congedo di maternità lanciando una sua collezione di abbigliamento femminile dedicata alle donne che lavorano.

Inoltre, alla fine di questo mese la famiglia ha in programma la partenza per un tour reale di 10 giorni in Africa. Durante questo viaggio potrebbe esserci la prima apparizione pubblica assieme ai genitori. Quali saranno le tappe che toccheranno? Tra le varie città è possibile citare Cape Town, ma anche la vicina Monwabisi Beach e Huambo in Angola, centro urbano dove è stata scattata la celebre foto di Diana che cammina in una zona caratterizzata dalla presenza di mine antiuomo.

Tornando un attimo ai comportamenti di Meghan che hanno fatto nascere qualche polemica, è impossibile non citare la recente scelta di volare a New York per veder giocare l’amica Serena Williams rifiutando l’invito della regina a Balmoral. Non c’è che dire: più passa il tempo, più le scelte quotidiane di Meghan e Harry, che hanno chiesto privacy per la loro famiglia, si distaccano da quelle degli altri membri della famiglia reale.

Come rivelato dalla già citata fonte alla testata inglese Express, i Duchi di Sussex hanno poco tempo per le antiche regole attorno alle quali ruota la vita della Royal Family inglese.