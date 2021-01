Meghan Markle e Harry infrangono le regole e la Regina li minaccia

editato in: da

Meghan Markle, Harry, Diana: gli 8 scandali che hanno fatto tremare il Palazzo

Meghan Markle e il Principe Harry hanno infranto il protocollo di comportamento reale: il Duca e la Duchessa di Sussex si sono avventurati nelle sfere politiche e hanno fatto diversi discorsi incoraggiando l’elettorato statunitense a registrarsi per votare lo scorso 2020.

Seppur la coppia lo abbia fatto senza mai menzionare un partito politico o un nome, la Regina Elisabetta non ha approvato questa intromissione della monarchia britannica negli affari politici americani.

Come ha sostenuto l’esperto reale Howard Hodgson in un’intervista al tabloid Express.co.uk, un’ulteriore opinione politica potrebbe compromettere la posizione – già in bilico – dei Sussex.

Se Meghan inizia una carriera politica o addirittura fa commenti politici, lascerà la Regina senza altra scelta che bandire Harry e lei dalla famiglia.

Il commentatore, sprezzante, ha poi aggiunto: “Se lei ama davvero Harry nello stesso modo in cui lui l’ha sempre amata, allora dovrebbe sicuramente tenerne conto. Tuttavia, temo che non lo farà.”

Secondo l’esperto, dunque, le ambizioni di Meghan e le sue idee sarebbero pericolose poiché è vietato per i monarchi inglesi esprimere opinioni politiche che possano influenzare il popolo. E, se tiene davvero al Principe Harry, Meghan dovrebbe prendere in considerazione di non rendere pubblici i suoi pensieri su questioni di tal portata.

Il timore di Howard Hodgson è scaturito anche perché Meghan Markle ha sempre dato voce al suo pensiero politico, tanto che da giovanissima aveva espresso il desiderio di diventare Presidente degli Stati Uniti d’America. Inoltre, l’ex attrice si era lasciata andare a un commento su Trump quando quest’ultimo era in corsa per la presidenza nel 2016 soprannominando il candidato repubblicano: “divisivo” e “misogino”.

Dunque, secondo l’esperto sembrerebbe che tra i reali ci sia un clima piuttosto ostile tra Meghan, Harry e la Regina: quest’ultima, infatti, potrebbe recidere i legami con loro dopo un ulteriore passo falso, soprattutto se si facessero portavoci di una critica d’origine politica.

Questa situazione, purtroppo, non fa altro che aggiungersi ad un’altra spinosa vicenda : per la coppia il 2021 non è iniziato in modo sereno, poiché Meghan Markle e il Principe Harry, sono tutt’ora alle prese con la strenua battaglia legale intentata contro i tabloid inglesi, per rivendicare il loro diritto alla privacy.