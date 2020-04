Meghan Markle, Harry indifeso e fuori luogo a Los Angeles. L’indiscrezione

editato in: da

Kate Middleton, compleanno rovinato da Harry e Meghan

Harry è ormai “indifeso” e “fuori luogo” a Los Angeles con Meghan Markle. Il secondogenito di Diana ha accettato di trasferirsi negli Stati Uniti per volere della moglie, ma sarebbe tutt’altro che felice. A svelarlo è Duncan Larcombe, giornalista che conosce molto bene il duca di Sussex e che è l’autore di Harry: The Inside Story, in cui racconta l’infanzia e la vita del fratello di William.

Ora che è lontano dalla Royal Family e che la Megxit è entrata nel vivo, Harry non sarebbe più certo di aver fatto la scelta giusta. Per amore di Meghan Markle, il principe ha accettato di mettersi contro la Regina e non è tornato a Londra nemmeno dopo che Carlo è risultato positivo al Coronavirus.

Mentre la Gran Bretagna sta facendo i conti con l’emergenza sanitaria, Meghan Markle è decisa a portare avanti il suo piano per il futuro. L’ex star di Suits vuole tornare a recitare e per farlo ha convinto Harry a trasferirsi a Los Angeles, nel cuore di Hollywood. Un luogo conosciuto e amato da Meghan, ma questo non vale per Harry, cresciuto in un ambiente molto diverso.

Fra lustrini, star e manager, Harry non si sentirebbe a suo agio. Come svela l’insider secondo cui il principe sarebbe molto infelice a Los Angeles. “Non ha avuto molte esperienze lavorative oltre a essere stato nell’esercito e aver fatto beneficienza – si legge sul Daily Mail -. Essere a Hollywood probabilmente lo fa sentire come un pesce fuori dall’acqua, per lui è difficile trovare un ruolo adatto”. Questi sentimenti avrebbero fatto nascere dei rimorsi. “Sospetto che gli manchi casa più che mai e si senta impotente”.

Harry tornerà indietro? Difficile dirlo soprattutto ora che il secondogenito di Diana e Carlo appare così lontano dalla Royal Family. William e Kate Middleton stanno rappresentando la Corona in questo momento difficile, mentre la Regina, almeno per ora, non sembra disposta a dimenticare il gesto dei Sussex. La Sovrana ha già organizzato una sorpresa per Charlotte e Louis, che presto festeggeranno il compleanno, mentre Archie, figlio di Harry e Meghan Markle, sarebbe stato messo da parte.