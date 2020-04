Meghan, Harry in preda ai rimpianti: il gesto della Regina per Kate lo ferisce

editato in: da

Harry in Gran Bretagna: sempre più triste

Un Harry isolato e in preda ai rimpianti: sarebbe questo l’uomo che oggi è accanto a Meghan Markle, sempre più lontano dalla Regina e soprattutto da William e Kate Middleton. L’ultimo periodo è stato piuttosto duro per il secondogenito di Diana che sta facendo i conti con le conseguenze delle sue scelte, soprattutto a Pasqua.

Le festività pasquali sono molto importanti per la Royal Family, ma quest’anno la famiglia non le trascorrerà insieme. La Regina si trova in isolamento a Windsor, Carlo è con Camilla nella sua tenuta in Scozia, mentre William e Catherine si trovano ad Anmer Hall. E Harry? Il principe non è tornato in Gran Bretagna nemmeno quando suo padre si è ammalato, per volere di Meghan.

Al contrario: si è trasferito dal Canada a Los Angeles per favorire la carriera d’attrice della moglie. Ora però le sue certezze si starebbero sgretolando a causa dell’ennesimo gesto della Regina. La Sovrana infatti, che ha sempre adorato Harry, starebbe organizzando una sorpresa per Louis e Charlotte. I piccoli sono nati rispettivamente il 23 aprile e il 2 maggio, e con molta probabilità trascorreranno il compleanno lontani da The Queen.

Per far sentire comunque la sua vicinanza ai figli di Kate Middleton e William, la Regina starebbe organizzando qualcosa di speciale. A svelarlo una fonte di Corte che però non cita il piccolo Archie. Il primogenito di Meghan e Harry è nato il 6 maggio, ma Elisabetta II non avrebbe ancora programmato niente per lui. Una coincidenza? Probabilmente no, ma più una scelta ben precisa o, per meglio dire, un affronto alla Markle.

Mai come ora la Sovrana è vicinissima a Kate Middleton che in questa situazione difficile ha dimostrato carattere, forza e grande generosità. Dopo la Megxit, la duchessa di Cambridge non si è tirata indietro e ha accettato di portare sulle sue spalle nuove responsabilità. L’indiscrezione sulla sovrana avrebbe intristito molto Harry che, secondo alcune fonti, avrebbe riconsiderato le sue decisioni passate. “Sta riflettendo sulla decisione di allontanarsi dalla famiglia reale e si sente tremendamente isolato -, ha svelato un insider -. È solo con Meghan e Archie, al momento non si sta impegnando in nulla di utile”.