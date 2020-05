Meghan Markle, Harry in difficoltà. “Solo, senza lavoro e amici”

editato in: da

Meghan Markle, mamma normale con Archie

Solo, senza lavoro e amici: il principe Harry, secondo alcune fonti, non starebbe vivendo affatto bene il trasferimento a Los Angeles. Lui e Meghan Markle hanno lasciato Londra per sbarcare negli Stati Uniti e iniziare una nuova vita. Ma mentre l’ex attrice di Suits ha ritrovato i suoi amici di sempre, Harry si sentirebbe sempre più solo.

Un cambiamento, quello fatto dal secondogenito di Diana, fin troppo radicale, tanto che ora si sentirebbe “perso” e “senza più radici”. Il suo passato infatti Harry l’ha lasciato in Inghilterra, paese che ha lasciato senza voltarsi indietro, ma non senza rimpianti. Secondo i tabloid infatti solamente ora il duca di Sussex si starebbe rendendo conto del peso (e delle conseguenze) delle sue scelte.

Una fonte ha svelato al Daily Telegraph che Harry sentirebbe la mancanza dei suoi amici lasciati a Londra e non sarebbe ancora riuscito a creare dei legami forti a Los Angeles. “Ha molti amici nella comunità militare nel Regno Unito e ovviamente gli mancano – ha raccontato l’insider -. Questo è un momento molto strano per tutti noi, ma penso che a Harry manchi avere qualcuno che gli copra le spalle in questo momento. Non ha amici a Los Angeles, come Meghan, e non ha un lavoro. Quindi al momento è un po’ senza timone”.

Un Harry smarrito dunque starebbe cercando di ricostruire la sua esistenza in California, concentrandosi su Meghan Markle e il piccolo Archie. Nonostante ciò il suo pensiero sarebbe ancora rivolto a ciò che si è lasciato dietro: il rapporto splendido con William e Kate Middleton, a cui era molto legato, l’affetto di nonna Elisabetta II e quello di papà Carlo.

Secondo le ultime indiscrezioni, dopo pesanti litigate, Harry e William avrebbero ripreso i contatti dopo la malattia di Carlo, risultato positivo al Coronavirus e per fortuna guarito. I due fratelli si sarebbero riconciliati grazie a videochiamate e lunghe chiacchierate. Niente da fare invece per Meghan Markle e Kate Middleton, ancora divise da rivalità, affronti e attacchi. Le cognate non sono mai andate d’accordo, passando da un rapporto gelido a una vera e propria faida.