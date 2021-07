Meghan Markle e Harry impopolari negli Stati Uniti (e c’entra la Regina)

editato in: da

Harry e Meghan Markle, il film: prime foto e dure critiche sui social di Fuga da Palazzo

È passato più di un anno dall’allontanamento di Meghan e Harry dalla Gran Bretagna e per certi versi la situazione sembra non essere cambiata affatto: le tensioni sono ancora molto accese e lo dimostrano le dinamiche della Famiglia Reale, che fatica a digerire dichiarazioni e prese di posizione della coppia.

Quando i Duchi di Sussex sono scappati dalla Corona per rifugiarsi prima in Canada e poi negli Stati Uniti, la loro popolarità era al culmine: secondo l’esperta Daniela Elser milioni di americani si erano schierati dalla loro parte nella battaglia della Famiglia Reale, che avrebbe riservato grandi colpi di scena in questo periodo.

Se in un primo momento Harry e Meghan hanno guadagnato punti agli occhi degli americani, secondo l’esperta reale col passare del tempo alcuni atteggiamenti di Lady Markle avrebbero infastidito non poco il popolo degli Stati Uniti, che li ha accolti a braccia aperte.

“Quando sono atterrati a Los Angeles nel marzo dello scorso anno, il loro valore come merce rara e altamente bancabile stava raggiungendo il picco. Il loro marchio era in ascesa”, ha scritto per il sito News.com.au. Masecondo la Elser la coppia avrebbe commesso un errore madornale, tanto da far crollare la loro popolarità: “Hanno detto alla Sovrana ‘dove poteva mettere la sua Corona’, un’espressione a cui gli americani sono affezionati sin dai tempi della Guerra d’Indipendenza”.

È chiaro che i Duchi del Sussex fossero desiderosi di conquistare la simpatia degli Stati Uniti e determinati a ritagliarsi un nome nel mondo commerciale. “Forse loro erano pronti e aperti agli affari, ma la nazione non lo era”, ha sottolineato Daniela Elser.

E oggi pare che il Principe e la sua consorte si siano ritrovati in una condizione molto diversa da quella che si aspettavano un anno fa: Harry e Meghan pensavano di ottenere molti più vantaggi dalla separazione dalla Famiglia Reale, contando sopratutto sull’atteggiamento tollerante e accondiscendente della Regina Elisabetta.

La Sovrana però non si è lasciata influenzare dalle vicende dei nipoti, che a quanto pare starebbero attraversando anche una crisi finanziaria nonostante il contratto con Netflix: sebbene la Markle abbia fatto tacere chi li dava già in bancarotta, c’è chi sostiene che il suo nuovo progetto sarà un totale flop. Non resta che stare a vedere quali altri assi tireranno dalla manica Harry e Meghan.