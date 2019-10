Meghan Markle e Harry, è giallo: scomparsa la loro foto da Buckingham Palace

editato in: da

Che fine ha fatto la foto di Meghan Markle e Harry? Fino a qualche mese fa l’immagine dei duchi di Sussex era ben visibile a Buckingham Palace, per la precisione sulla scrivania della Regina, nella celebre Queen’s audience room. Ora però l’immagine, tanto cara alla Sovrana sembra scomparsa nel nulla.

Il mistero è iniziato quando Buckingham Palace ha diffuso le foto ufficiali dell’incontro di Elisabetta con Kisha Alexander-Grant, l’Alto Commissario del Grenada. Nel corso del meeting, avvenuto lo scorso 22 ottobre, lo scatto che ritraeva Meghan e Harry, posizionato nello studio di The Queen, è scomparso. Qualche mese fa, per la precisione a luglio, quando Elisabetta aveva incontrato Boris Johnson, era ancora al suo posto.

Cosa è successo? Le ipotesi in campo sono tante e per ora la Regina non ha voluto commentare. Secondo molti si tratterebbe di un gesto di sfida della Sovrana, infuriata con Harry e Meghan Markle per le dichiarazioni rilasciate nel corso del tour in Sudafrica e le parole dell’ex star di Suits sulle pressioni ricevute.

Per altri sarebbe un modo per proteggere ancora di più la privacy di Harry e Meghan, rispettando il volere del nipote prediletto che da tempo teme che la moglie possa seguire il triste destino di Lady Diana. Un’idea che sarebbe confermata anche dall’assenza di un’immagine che ritraeva la principessa Anna insieme al marito.

L’ipotesi più crudele però è che dietro questa decisione ci siano Kate Middleton e William, impegnati da tempo in un faida contro Meghan e Harry. L’unica certezza infatti è che lo scatto che immortalava i duchi di Sussex, donato alla Regina, è stato sostituito da una foto che celebra il giorno del fidanzamento dei duchi di Cambridge. Negli ultimi giorni i figli di Carlo e Lady D hanno ammesso i problemi fra di loro, affermando di aver preso strade diverse e aver vissuto momenti di grande tensione. La scomparsa della foto è il modo della Regina di schierarsi?