Meghan Markle e Harry sono genitori: il royal baby è nato ed è maschio

Meghan Markle e Harry genitori: Baby Sussex è nato

Meghan Markle e Harry sono diventati genitori di un bel maschietto.

Mamma e bebè stanno bene. Baby Sussex è nato alle 5.26 di questa mattina e pesa 3,26 kg. Harry era presente al momento della nascita per cui si è preparato da mesi, prendendo lezioni di yoga.

Accanto alla Duchessa del Sussex, c’è la mamma Doria Ragland. La sua presenza, ha raccontato una fonte vicina al Sun, ha portato serenità e positività a Meghan che da circa una settimana aveva superato il termine della gravidanza.

La presenza della madre di Meghan a Frogmore Cottage, la nuova dimora dei Duchi del Sussex, fa intendere che Lady Markle ha partorito a casa, come desiderava. A sua disposizione ha avuto la migliore squadra di medici e ostetriche e una doula. Secondo indiscrezioni avrebbe rifiutato l’assistenza dei ginecologi di Corte, Alan Farthing e Guy Thorpe-Beeston, preferendo una dottoressa donna.

Buckingham Palace poco prima di dare l’annuncio della nascita di Baby Sussex, aveva comunicato che Lady Markle era in travaglio dalle prime ore di questa mattina.

La Regina Elisabetta informata della notizia della venuta al mondo dell’ottavo bis-nipote si è congratulata con i neogenitori. Con lei anche suo marito, il Principe Filippo.

Partecipano alla gioia di Harry e Meghan, William e Kate Middleton, tra i primi ad essere informati del lieto evento, insieme ai nonni, Carlo e Camilla.

Harry emozionato ha annunciato a Windsor la nascita del primo figlio: “Sono molto felice di annunciare che questa mattina io e Meghan abbiamo avuto un maschio, sono incredibilmente orgoglioso di mia moglie“.

Il sesso di Baby Sussex pare sia stato una sorpresa per i genitori che non lo hanno voluto sapere in anticipo, seguendo l’esempio di William e Kate. Nei mesi scorsi era circolata la voce che Meg aspettasse una femmina, soprattutto dopo la gaffe fatta da Serena Williams. Ma le attese sono state deluse. Così, la principessina Charlotte, secondogenita dei Duchi di Cambridge, può tirare un sospiro di sollievo: rimane l’unica Lady che conta della sua generazione.

Harry e Meghan hanno ovviamente annunciato la nascita del bebè sul loro nuovo profilo Instagram dove hanno voluto ringraziare tutte le persone che hanno condiviso con loro questo momento speciale.

Per vedere il nuovo nato però dovremo aspettare un paio di giorni, ha confessato il Duca. Infatti Harry e Meghan hanno comunicato che non poseranno col piccolo a poche ore dalla sua nascita, come è consuetudine tra i membri della Famiglia Reale. Il neopapà ha precisato che non hanno ancora scelto il nome per il piccolo.

Il Daily Mail riporta che Harry è apparso felicissimo e a telecamere spente ha confessato di aver vissuto l’esperienza più incredibile di tutta la sua vita, anche se ha dormito solo un paio di ore stanotte.

Unico elemento negativo in questo giorno di festa, la decisione di Lady Markle di acquistare casa a Los Angeles dove vorrebbe trasferirsi con marito e figlio appena la situazione si sarà stabilizzata. Elisabetta darà il permesso ai Duchi del Sussex di lasciare l’Inghilterra? O forse darà questa possibilità solo a Lady Markle, facendo riemergere le voci ora sopite di un possibile divorzio della coppia?