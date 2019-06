Meghan Markle e Harry, il figlio Archie andrà in Sudafrica con loro

editato in: da

Primo viaggio in veste ufficiale per Archie. Baby Sussex, nato lo scorso sei maggio, in autunno volerà in Sudafrica insieme a mamma Meghan e papà Harry. Come annuncia l’account Instagram dei duchi di Sussex questo sarà il primo viaggio ufficiale come famiglia.

Sembra essere tutto pronto per questo importante evento di cui si vociferava da tempo, e di cui ora arriva la conferma ufficiale.

Meghan, Harry e Archie nei prossimi mesi abbandoneranno temporaneamente l’autunno londinese per tuffarsi nella primavera sudafricana. Il viaggio li porterà, per la prima volta, tutti e tre insieme, negli stati africani ancora aderenti al Commonwealth britannico. Territori a cui Harry e Meghan sono legatissimi, tanto da averli scelti anche per il viaggio di nozze.

I dettagli sulle date precise e gli spostamenti non sono stati ancora resi noti, ma sembra quasi certo che il primo viaggio del piccolo Archie si limiterà al Sudafrica, dove il bimbo rimarrà per tutto il periodo del tour con mamma Meghan, mentre papà Harry visiterà altri stati della Raimbow Nation.

L’annuncio della partenza di baby Archie con i genitori ha fatto storcere il naso a molti che si chiedono come un bambino così piccolo possa reggere un viaggio così lungo e faticoso senza uscirne inutilmente stressato. Ancora non si sa esattamente come Meghan intenda gestire la situazione delicata, di certo c’è chi vede in questa scelta un azzardo e una forzatura sui ritmi di vita del piccolo Sussex.

Qualche dettaglio in più sul viaggio è arrivato dall’Alto Commissario Britannico in Sudafrica, Nigel Casey, che ha rivelato che Harry, Meghan e Archie visiteranno il Sudafrica in autunno ma Harry poi proseguirà il tour, facendo tappa anche in Angola, Malawi e Botswana.

Nelle settimane scorse, molte voci indicavano che l’intera famiglia dei duchi di Sussex avrebbe viaggiato insieme in tutte le tappe del tour ufficiale. Oggi, in attesa dei dettagli ufficiali che saranno resi noti da Buckingham Palace a ridosso della partenza, sembra ormai certo che a girare tutti i paesi scelti sarà solo Harry.

Meghan invece, una volta arrivata in veste ufficiale a fianco al marito, durante i suoi spostamenti nell’Africa meridionale, si tratterrà per conoscere meglio il più grande dei paesi africani appartenenti al Commowealth e anche, naturalmente, per non stressare ulteriormente il piccolo Archie, già costretto a sopportare un lungo e faticoso viaggio per artrivare in Sudafrica.

Il bimbo infatti, si appresta ad affrontare la sua prima missione diplomatica ufficiale ancora piccolissimo, e i genitori avrebbero per questo deciso di risparmiargli l’impatto di tanti spostamenti, senza però rinunciare alla sua presenza.

Il piccolo è infatti, insieme a mamma Meghan e papà Harry, il grande atteso in Sudafrica, dove, alla conferma ufficiale della visita reale, è scoppiato subito un gran fermento.

Lo ha confermato lo stesso Nigel Casey, che ha parlato di un grande entusiasmo che si respira intorno all’evento, anche se la royal family si tratterrà in territorio africano per un periodo non lunghissimo.

Di certo, i preparativi per il viaggio dei Sussex già fervono e si respira entusiasmo. C’è molta curiosità di assistere al loro primo tour ufficiale tutti e tre assieme. In tanti scommettono che papà Harry, mamma Meghan e baby Archie sapranno portare a termine il loro compito in maniera egregia. Non a caso, pare sia già in preparazione anche la successiva missione di rappresentanza della Sussex family, che entro l’anno dovrebbe recarsi anche in visita ai paesi del Commonwealth nel continente asiatico.