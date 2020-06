Meghan Markle e Harry faccia a faccia con Kate Middleton e William: la convocazione della Regina

editato in: da

Meghan Markle, la nuova vita a Los Angeles

Meghan Markle e Harry sarebbero pronti a tornare a Londra per un inedito faccia a faccia con Kate Middleton e William voluto dalla Regina. Secondo le ultime indiscrezioni diffuse dai tabloid, la Sovrana avrebbe chiesto ai nipoti di organizzare una nuova riunione. L’obiettivo? Capire quale sarà il futuro dei Sussex ora che la Megxit è stata realizzata. La coppia infatti si è trasferita in California dove ha iniziato una nuova vita, ma i punti interrogativi su cosa succederà nei prossimi mesi sono ancora tanti.

Meghan, secondo alcune indiscrezioni, vorrebbe riprendere la sua carriera nel cinema, dopo aver firmato un contratto con la Disney, mentre Harry sarebbe pronto a trovarsi un lavoro. Il problema principale rimane quello legato ai fondi per la sicurezza della coppia che, anche negli Stati Uniti, continua ad essere nel mirino dei tabloid. Un altro capitolo è legato alla battaglia che la Markle ha intrapreso contro i giornali e che costerà milioni di dollari, soprattutto dopo la prima sconfitta in tribunale.

Insomma, le domande sono aperte e la Regina avrebbe intenzione di trovare le sue risposte. Il meeting potrebbe essere l’occasione per un inedito faccia a faccia fra i Sussex e i Cambridge. I contrasti fra Meghan e Kate infatti hanno portato anche Harry e William ad allontanarsi, dopo anni in cui hanno costruito un rapporto splendido, rafforzato dal dolore per la morte di Lady Diana. La Sovrana avrebbe intenzione, dopo la paura per Carlo, contagiato dal Coronavirus, e il nuovo ruolo di William e Kate nella Royal Family, di riunire la famiglia.

Ora resta da capire quando avverrà l’incontro. Secondo i tabloid l’occasione potrebbe essere il compleanno di William che, come svelano fonti di Palazzo, avrebbe ripreso a sentirsi quotidianamente con il fratello Harry. Meghan questa volta accetterà di tornare in Inghilterra? Dopo che Carlo aveva annunciato di aver contratto il Covid-19, il secondogenito di Diana aveva espresso la volontà di volare a Londra, ma la moglie gliel’aveva impedito, facendo infuriare i fan della Royal Family e dando vita a forti contrasti con la famiglia del marito.