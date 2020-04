Meghan Markle, Harry svela dei dettagli sulla vita col piccolo Archie

editato in: da

Mentre Meghan Markle è al settimo cielo per il trasferimento a Malibù – tra l’idea di riprendere in mano la sua carriera e le nuove proposte di lavoro – il Principe Harry, con non poche difficoltà, starebbe trovando “un po’ troppo impegnativa” la sua nuova vita a Los Angeles.

Dopo aver abbandonato la Corona e trascorso alcune settimane in Canada, adesso i Duchi del Sussex devono fare i conti con i cambiamenti: hanno trovato la loro nuova casa, una magione appartenuta addirittura a Mel Gibson.

E proprio dalla sua nuova abitazione il Principe Harry, che continua a portare avanti le cause che gli stanno a cuore, ha partecipato a una videoconferenza con alcuni membri di WellChild, un ente britannico che si occupa di bambini malati.

Durante la chiacchierata con un’infermiera, due genitori e il Ceo dell’organizzazione, Harry ha svelato come sta trascorrendo queste giornate di isolamento insieme al piccolo Archie:

Ci sono un sacco di aspetti positivi che stanno accadendo in questo momento e ho così tanto tempo per la mia famiglia che quasi mi viene da pensare: “Mi sento in colpa”. Ma sono grato per tutto questo. Devo festeggiare quei momenti in cui sono sul pavimento a rotolare in preda all’allegria.

Così il Principe ha confessato di assaporare ogni singolo attimo col piccolo Archie, perché consapevole che questi sono momenti irripetibili, pur nella loro particolarità:

Penso che siano certamente tempi strani, tutti stanno vivendo la stessa situazione in un modo davvero unico. Certo, c’è la paura di ciò che potrebbe accadere, ma è una condizione fuori dal nostro controllo. all’improvviso ci siamo resi conto di quanto siamo piccoli nel grande schema delle cose.

Harry, che è patrono di WellChild da più di 10 anni, non ha perso occasione per ringraziare alcuni dei membri dell’organizzazione: “La resilienza e la forza che voi ragazzi avete sono assolutamente incredibili. Non posso nemmeno immaginare quanto sia difficile per voi”.

Il Principe ha voluto comunque concludere la videochiamata con un messaggio positivo, con la speranza di rivedere tutti i membri della WellChild al più presto, “felici e sorridenti”, ha detto.

Le buone azioni per il Principe Harry non finiscono qui: insieme a Meghan Markle è stato avvistato all’opera per Project Angel Food, un’organizzazione benefica che consegna cibo ai membri della comunità in condizioni critiche. I Duchi del Sussex, paparazzati per le strade di Los Angeles, hanno distribuito pacchi a coloro che lottano in questo periodo di isolamento.