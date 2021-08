Meghan e Harry delusi dalla Regina: la risposta ai Sussex e le conseguenze

editato in: da

Harry e Meghan Markle, il film: prime foto e dure critiche sui social di Fuga da Palazzo

Meghan Markle e Harry non nascondono la delusione nei confronti della Regina e la raccontano, a chiare lettere, nella versione rivisitata di Finding Freedom, la loro autobiografia. I Sussex hanno deciso di svelare la loro reazione di fronte alla risposta data dalla Sovrana alle accuse di razzismo. Dopo l’intervista scandalo rilasciata dalla coppia a Oprah Winfrey, The Queen aveva replicato con una nota che, a quanto pare, ha deluso moltissimo Harry e Meghan.

In poche righe infatti la Regina affrontava le accuse di razzismo, facendo notare come i ricordi possano variare con il tempo. Una frase che avrebbe fatto infuriare i Sussex che ora dichiarano di essere molto tristi per l’atteggiamento della nonna di Harry. Finding Freedom uscirà nelle librerie nella sua versione aggiornata il prossimo 31 agosto, ma People ha rivelato alcune pagine dell’autobiografia in cui la coppia parla proprio della Sovrana.

Per Harry e Meghan la sua risposta sarebbe stata “troppo timida […] Non si è assunta tutte le responsabilità dovute”. Accuse forti che rischiano di creare un’altra lite all’interno della Royal Family, già provata da tensioni e incomprensioni. Le conseguenze delle parole dei Sussex questa volta potrebbero essere peggiori rispetto al passato, provocando addirittura un addio definitivo.

Nei prossimi mesi Harry dovrebbe tornare a Londra (sempre senza Meghan che resterà negli USA con i figli) per girare il suo documentario di Netflix. Le telecamere, secondo alcune indiscrezioni, dovrebbero immortalare anche un suo incontro con la Regina. Tutto però potrebbe cambiare nelle prossime settimane di fronte alle rivelazioni dei Sussex.

Ma c’è di più: Omid Scobie, l’autore di Finding Freedom, ha rivelato a People che Harry sarebbe molto arrabbiato con William e Carlo. Il padre e il fratello infatti non avrebbero tentato in nessun modo di riconciliarsi con lui. A nulla sarebbero valsi anche i tentativi di Kate Middleton di instaurare un dialogo fra i figli di Lady Diana, ormai divisi da tutto. “Penso che il principe Harry sia disposto a prendersi la sua parte di responsabilità per tutto quello che è successo – ha confidato -. Ma vorrebbe che anche gli interlocutori facessero lo stesso. Fino ad oggi, però, di ciò non c’è traccia”.