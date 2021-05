Meghan, Harry delude William e rinuncia al viaggio a Londra per Diana

editato in: da

Meghan Markle, Archie compie due anni

Harry delude di nuovo William e rinuncia al suo viaggio a Londra per ricordare mamma Diana. Dopo il funerale di nonno Filippo, il principe è volato negli Stati Uniti da Meghan Markle e sarebbe deciso a non tornare più in Inghilterra, nemmeno per omaggiare la memoria di Lady D.

Secondo quanto riportato da Russell Myers sul Mirror, Harry non avrebbe nessuna intenzione di raggiungere Londra il prossimo luglio quando verrà inaugurata la statua dedicata a Lady Diana. Si tratta di un progetto, che vedrà la luce nei giardini di Kensington Palace, a cui i fratelli tengono molto. Harry e William hanno lavorato insieme all’idea di omaggiare la principessa del popolo con una statua, approvando i bozzetti e scegliendo ogni dettaglio.

La cerimonia di inaugurazione si terrà il prossimo luglio, ma Harry non ci sarà. A svelarlo è Myers, esperto di questioni reali, secondo cui il principe resterà negli Stati Uniti per stare accanto a Meghan Markle, incinta di una bambina. Una grande delusione per William che sperava, forse, di trascorrere del tempo con il fratello per chiarire le questioni ancora aperte.

L’intervista dei Sussex a Oprah Winfrey infatti ha creato una frattura profonda nella Royal Family e la vicenda non è ancora stata affrontata. In occasione del funerale del Duca di Edimburgo i due fratelli hanno avuto modo di parlare, ma gli incontri, avvenuti grazie all’intercessione di Kate Middleton, sono stati sempre fugaci.

Anche i colloqui fra la Regina e Harry sarebbero stati molto brevi, segnati dalla volontà del secondogenito di Carlo di partire il più in fretta possibile. Non a caso Harry ha lasciato Londra prima del compleanno della Sovrana, il più triste di sempre, perché arrivato a poche settimane dalla morte del marito. “Harry è scioccato – ha spiegato il giornalista – e con un’ottima scusa. La moglie quest’estate darà alla luce la loro seconda figlia”.

La necessità di rimanere accanto a Meghan Markle dunque potrebbe offrire a Harry la scusa per non volare nuovamente a Londra. Una decisione che, secondo gli esperti, potrebbe mettere di nuovo in crisi il rapporto con William. Entrambi infatti sono legatissimi al ricordo di Diana e il gesto di Harry potrebbe essere interpretato da William come un segno di disinteresse.