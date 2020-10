Meghan Markle e Harry in crisi per colpa della Regina: parla un amico

editato in: da

A casa di Meghan Markle e Harry: dentro la villa super lusso da 11,2 milioni di dollari

Meghan Markle e Harry sarebbero sempre più in crisi dopo la Megxit e il trasferimento a Los Angeles. A svelarlo è una fonte vicina alla coppia secondo cui i Sussex non trascorrerebbero più del tempo insieme, nonostante nei video pubblicati online diano l’impressione di essere sereni. Nei prossimi giorni, secondo alcune indiscrezioni, Harry volerà a Londra per incontrare la Regina. Sua Maestà e il nipote si vedranno nel castello di Windsor per parlare di quanto accaduto negli ultimi mesi.

Una fonte a svelato al The Sun che l’incontro avrebbe causato nuove tensioni fra Harry e Meghan. Il motivo? La Sovrana avrebbe richiesto esplicitamente al secondogenito di Diana di tornare a casa da solo. “Al personale di Windsor è stato detto di prepararsi alla possibilità che Harry possa tornare – si legge -. Potrebbe essere entro poche settimane, ma il nome di Meghan non è stato menzionato. Ci sono tanti problemi di cui parlare”. Un insider ha spiegato a New Idea che la scelta di The Queen avrebbe indispettito la Markle, aggravando una crisi già esistente, iniziata dopo il trasferimento a Los Angeles.

“Le cose non vanno bene tra loro – ha spiegato una fonte -. Harry trascorre più tempo con il suo cane e Archie che con Meghan. Lei sta sfuggendo a questa strana tensione uscendo spesso e organizzando brunch e incontri sociali”. Non solo, secondo diversi testimoni la Markle trascorrerebbe moto tempo nel lussuoso hotel San Ysidro Ranch che si trova accanto alla magione che ha acquistato con Harry. Fonti rivelano che Meghan sarebbe solita rifugiarsi nell’hotel ogni volta che litiga con il marito, ossia molto spesso. “La gente del posto inizia a chiedersi se si sia trasferita lì”, ha ironizzato un insider.

Difficile capire quanto ci sia di vero in queste dichiarazioni. Di certo Harry e Meghan stanno vivendo un periodo piuttosto complicato da quando hanno lasciato l’Inghilterra. Le tensioni con Kate Middleton e William non si sono spente, mentre la situazione economica della coppia non è rosea. Per acquistare la magione in California infatti, Meghan e Harry avrebbero richiesto un mutuo e ora dovranno lavorare per ripagarlo.