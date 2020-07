Meghan Markle e Harry in crisi finanziaria: l’errore che fa fallire i loro progetti

editato in: da

Meghan Markle, la nuova vita a Los Angeles

Meghan Markle e Harry non riescono a decollare con la loro nuova associazione e molti dei loro progetti non trovano concretezza. Il motivo del loro continuo fallimento? Sono molto bravi a pensare grandi idee, ma ignorano totalmente le difficoltà della loro realizzazione.

Ad analizzare la questione è l’esperta Katie Nicholl che ha sottolineato come “Harry e Meghan presentano sul piatto progetti ambiziosi e pretendono che vengano realizzati in pochi giorni”. Insomma, alla base dei loro fallimenti ci sarebbe un errato calcolo degli sforzi e delle tempistiche che occorrono per mettere in pratica le loro idee.

“Meghan ha avuto idee brillanti ma ha sempre avuto fretta, costringendo i suoi assistenti a spiegarle che i grandi progetti richiedono tempo, impegno, non possono essere improvvisati”.

L’etica professionale di Lady Markle, tipicamente californiana, si è manifestata all’indomani del matrimonio con Harry. Come riportava il Daily Mail ogni giorno si alzava alle cinque del mattino ed era pronta a inviare mail al suo staff con progetti e idee per modellare il suo ruolo a Corte. La sua impostazione del lavoro però non è stata apprezzata dai suoi collaboratori, abituati ad altri ritmi e ad altre impostazioni.

Questo ha creato non poche tensioni all’interno del Palazzo, scatenando pettegolezzi sul difficile carattere di Meghan, autoritario e ambizioso. Caratteristiche della Markle che in molti apprezzano ma che l’hanno resa invisa al suo staff. Fecero discutere i diversi licenziamenti di alcuni dei suoi più stretti collaboratori che da anni servivano Sua Maestà.

Recentemente invece sono emersi altri aspetti della vita a Corte di Meghan. Dalla gaffe dell’annuncio della gravidanza alla dichiarazione di Lady Markle di non essersi sentita protetta dalla Famiglia Reale.