Meghan Markle e Harry, Cotswold cottage: la splendida casa di campagna

Si chiama Cotswold Cottage la splendida casa in campagna di Meghan Markle e Harry, considerata dalla coppia il rifugio perfetto durante i viaggi in Gran Bretagna. I duchi di Sussex attualmente vivono negli Stati Uniti, ma, a quanto pare, hanno in programma di tornare a Londra per fare visita alla Royal Family, seguendo, forse, il consiglio di William, che qualche giorno fa avrebbe chiesto al fratello di tornare in Inghilterra.

Per Frogmore Cottage, la villa in cui si erano trasferiti dopo le nozze, Meghan e Harry hanno deciso di restituire i soldi alla Regina, ma lo stesso non accadrà per Cotswold Cottage. Sconosciuta a molti e costruita lontano da occhi indiscreti, questa proprietà dei Sussex è considerata la “casa di campagna”. Immersa nel verde, ha ospitato Harry e Meghan dopo il matrimonio ed è stata rimodernata per accoglierli. Un nido d’amore che vale la bellezza di 5 milioni di sterline e che risale al diciottesimo secolo. Oltre alla vista splendida e alla privacy – un dettaglio fondamentale per la coppia -, offre numerose comodità. Non solo una cucina doppia e uno splendido patio in cui ammirare il tramonto sulla campagna inglese, ma anche una gigantesca cabina armadio, con un ampio guardaroba di Meghan Markle, e diverse camere da letto. Lo staff della coppia soggiornerebbe in un altro cottage, garantendo la massima riservatezza.

In passato Cotswold Cottage ha ospitato gli amici più cari del secondogenito di Lady Diana e di Meghan Markle, da Amal e George Clooney a Serena Williams, sino a Priyanka Chopra e Nick Jonas. La casa di campagna è senza dubbio l’immobile più amato da Meghan che non ha voluto rinunciare al cottage e, secondo alcuni tabloid, conta di soggiornare proprio lì quando tornerà in Inghilterra. I Sussex vivono ormai da mesi negli Stati Uniti, ma prima o poi dovranno fare rientro a Londra per incontrare il resto della Royal Family. Fino ad oggi l’incontro è stato rimandato, ma Harry avrebbe in programma un viaggio verso la Gran Bretagna, spinto, probabilmente, dai sensi di colpa per non essere tornato a casa dopo che Carlo era risultato positivo al Coronavirus, ignorando le richieste di Kate Middleton e William.