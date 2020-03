Meghan Markle e Harry confermano: saranno al matrimonio di Beatrice di York​

editato in: da

Meghan Markle e Harry, che sono pronti ad abbandonare i loro ruoli di membri senior della Famiglia Reale britannica a fine marzo, torneranno nel Regno Unito nei prossimi mesi per un evento molto importante: il matrimonio della Principessa Beatrice di York con Edoardo Mapelli Mozzi.

La primogenita di Sarah Ferguson e del Principe Andrea convolerà a nozze con l’immobiliarista italiano il prossimo 29 maggio presso il St James’S Palace, il più antico tra i palazzi reali della Royal Family inglese. Secondo le rivelazioni di un insider alla testata US Weekly, la coppia di Sussex sarà presente allo sposalizio della cugina di Harry, che ha incontrato il suo fidanzato in occasione del matrimonio della sorella Eugenia con Jack Brooksbank.

Questo gossip è in contrasto con quanto rivelato da un commentatore reale alla testata New Idea. La fonte ha posto l’accento sul fatto che c’è ancora la possibilità che la ex star di Suits e il secondogenito di Carlo annullino la loro partecipazione alle nozze di Beatrice in caso di impegni.

Nel corso di un recente podcast, la giornalista Angela Mollard ha sottolineato che una loro eventuale asenza verrebbe letta come uno smacco pesantissimo alla Famiglia Reale. La Mollard ha specificato che Beatrice di York, essendo cugina prima di Harry, ha presenziato al Royal Wedding del maggio 2018.

Sulla partecipazione di Meghan e Harry al matrimonio di Beatrice di York si è espressa anche la giornalista Camilla Tominey. Nel corso di uno degli show mattutini più seguiti nel Regno Unito, ha evidenziato il fatto che Meghan potrebbe rubare la scena alla cugina del marito.

A suo dire, è impossibile che Beatrice ed Edoardo non li invitino; la Tominey ha però rammentato il fatto che, secondo il suo punto di vista, la figlia della Ferguson e il suo fidanzato non potranno non essere preoccupati degli effetti della presenza di Meghan e Harry al loro matrimonio.

A detta di Camilla Tominey, non c’è un motivo per cui Meghan e Harry non siano presenti al matrimonio della cugina di lui. Dopotutto, come ribadito dalla giornalista durante lo show condotto da Phillip Schofield e Holly Willoughby, nonostante la Megxit fanno ancora parte della famiglia.