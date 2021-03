Meghan e Harry, come sta davvero la Regina: parla una fonte

editato in: da

Dopo l’intervista di Meghan Markle e Harry una fonte svela come sta davvero la Regina. Di fronte alle domande di Oprah Winfrey, i Sussex sono apparsi piuttosto duri con tutta la Famiglia Reale, tranne che con la Sovrana che è stata descritta sempre come “gentile” e “dolce”.

Harry ha affermato più volte che sarà sempre dalla sua parte e ha smentito le voci secondo cui avrebbe organizzato la Megxit senza avvertirla. Nonostante ciò è indubbio che l’intervista della coppia, arrivata mentre il principe Filippo era in ospedale, è stato un durissimo colpo per la Royal Family. E se Carlo e William sarebbero furiosi con il secondogenito di Diana, la Regina, come rivela un insider, sarebbe semplicemente triste e delusa.

The Queen d’altronde ha sempre avuto uno splendido rapporto con Harry. “Si è sempre preoccupata della serenità del nipote – ha confidato un insider -. C’è stato il Royal wedding e lui sembrava davvero felice”. Fra nipote e nonna ci sarebbe stato un breve chiarimento, mentre con William e Carlo le cose non sarebbero andate molto bene. Il duca di Cambridge sarebbe molto arrabbiato per le rivelazioni di Meghan Markle su Kate Middleton e la loro lite. Avrebbe parlato al telefono con il fratello, ma, come svelano fonti vicine, non si fiderebbe più di lui.

Nel frattempo spunta un retroscena sul ricovero in ospedale del principe Filippo e l’intervista rilasciata a Oprah Winfrey. Gayle King, giornalista vicina a Oprah Winfrey, ha raccontato che i Sussex avrebbero elaborato un piano se le condizioni del nonno di Harry fossero peggiorate. “Tutti sanno che l’intervista è stata registrata prima del ricovero del principe Filippo – ha detto nel corso della trasmissione radiofonica SiriusXM -. Se gli fosse successo qualcosa, Dio non voglia, non sarebbe andata in onda in quel momento specifico. C’era un accordo con le emittenti”.

A infastidire la Regina sarebbero state non solo le accuse di razzismo nei confronti della Famiglia Reale, ma anche l’impossibilità di difendere il marito Filippo, ricoverato in ospedale e molto colpito dalle parole del nipote. “La Royal Family non voleva che Filippo venisse a conoscenza dei contenuti dell’intervista – ha rivelato Katie Nicholl -.Con la copertura che ha avuto l’evento in Gran Bretagna però, è stato impossibile evitarlo completamente. Sono stati comunque compiuti sforzi per proteggerlo dalle ripercussioni, d’altronde tutti in casa Windsor sono davvero preoccupati per la sua salute”.