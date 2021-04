Meghan e Harry, Carlo non li perdona: vola in America e li ignora

editato in: da

Carlo non perdona Meghan Markle e Harry: vola in America, ma li ignora. Il figlio della Regina non sembra disposto a dimenticare quanto accaduto negli ultimi mesi dopo l’intervista della coppia a Oprah Winfrey. Fra i membri della Royal Family, Carlo è quello che è rimasto maggiormente deluso e ferito dalle dichiarazioni dei Sussex.

Già durante la conversazione con Oprah, Harry aveva raccontato che suo padre non rispondeva più alle chiamate, rifiutandosi di parlargli. La situazione dopo l’intervista sarebbe peggiorata ulteriormente e Carlo si sarebbe chiuso in se stesso, ferito anche dalla morte del principe Filippo, arrivata in un periodo molto delicato per la Royal Family. Per questo motivo Carlo avrebbe deciso di raggiungere gli Stati Uniti per incontrare Joe Biden, ma nei suoi obiettivi ci sarebbe quello di ignorare i Sussex.

Nonostante non veda Archie, suo nipote, da moltissimi mesi, Carlo avrebbe deciso di non fare visita al figlio e alla moglie. Lui, che in passato aveva sostenuto la coppia, aiutandola persino ad acquistare la villa di Montecito, avrebbe scelto di tagliare i ponti con loro. Il figlio della Regina, da sempre sensibile alle tematiche ambientali, presto sbarcherà in America per incontrare il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e discutere alcune questioni importanti.

Secondo il Daily Express però Carlo avrebbe già dichiarato che non farà tappa a Los Angeles per vedere Harry e Meghan. “Andrà in America per salvare il mondo – ha svelato una fonte -. Viaggerà per lavoro. Avrà un programma serrato, finanziato dai contribuenti britannici. Il suo lavoro consisterà nel volare a Washington, incontrare Biden, tornare a Londra”.

Nessuna tappa a Los Angeles dunque per abbracciare il piccolo Archie e vedere il pancione di Meghan, incinta del secondo figlio. D’altronde, secondo fonti di Palazzo, durante i funerali di Filippo ci sarebbe stata una certa freddezza fra Carlo e Harry. Padre e figlio si sarebbero incontrati, ma senza chiarire la situazione. Anche con William ci sarebbero stato uno scambio di battute e una conversazione (grazie all’intervento di Kate Middleton), ma niente di più. La strada per raggiungere la pace nella Royal Family, a quanto pare, è ancora molto lunga.