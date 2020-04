Meghan Markle e Harry, Carlo continuerà a pagare il loro stipendio

editato in: da

Meghan e Harry, addio alla Royal Family: le reazioni nel mondo

Il Principe Carlo continuerà a pagare lo stipendio di Meghan Markle e Harry. Secondo le ultime indiscrezioni pubblicate dal Daily Mail, sarà il figlio della Regina a finanziare i duchi di Sussex dopo la Megxit. L’annuncio dell’addio alla Corona aveva sorpreso tutta la Royal Family, compreso Carlo, che all’inizio, appoggiato anche da William e Kate, aveva deciso di “punire” il figlio.

Prima dell’incontro a Sandringham con la Regina, Carlo e William avevano minacciato di tagliare i fondi a Harry e Meghan. Un vero e proprio affronto che avrebbe causato non pochi problemi ai Sussex, impegnati nel trovare fondi ora che non fanno più parte della Famiglia Reale. A distanza di qualche mese però Carlo avrebbe cambiato idea. Secondo i tabloid avrebbe infatti deciso di pagare di tasca propria lo stipendio del figlio e della nuora.

La Markle e il marito dunque riceveranno per circa 12 mesi uno stipendio mensile di circa 2 milioni di sterline che arriveranno direttamente dalle tasche del duca di Cornovaglia. Un anno dopo la Megxit l’accordo dovrà essere rivisto. Una decisione, quella di Carlo, che arriva a sorpresa soprattutto dopo gli ultimi eventi che hanno coinvolto la Royal Family.

Dopo l’annuncio della positività dell’ex marito di Lady D al Coronavirus infatti Harry e Meghan si sono rifiutati di tornare in Inghilterra. Secondo alcune fonti di Corte, la Markle avrebbe impedito al consorte di raggiungere Londra. La coppia avrebbe ignorato gli appelli della Regina, ma soprattutto di Kate Middleton e William, schiacciati dai doveri e dagli impegni della Corona, ora tutti sulle loro spalle.

Non solo, mentre Carlo si trovava in isolamento nella sua tenuta in Scozia, fra preoccupazione e ansia, Meghan e Harry avevano scelto di lasciare il Canada per trasferirsi a Los Angeles. Il motivo? La Markle è pronta a iniziare una nuova carriera nel mondo del cinema e a Hollywood ha moltissimi contatti. Il suo primo lavoro uscirà il prossimo 3 aprile: un documentario sugli elefanti firmato dalla Disney in cui è la voce narrante.

L’aiuto di Carlo potrebbe rappresentare la salvezza per Meghan e Harry. Negli ultimi giorni infatti la coppia ha dovuto fare i conti con i primi effetti della Megxit: spese altissime ed entrate diminuite. Problemi finanziari che avrebbero iniziato a mettere a dura prova i due innamorati.