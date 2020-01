Meghan Markle e Harry, il Canada li rifiuta. E si parla già di divorzio

editato in: da

Kate Middleton, compleanno rovinato da Harry e Meghan

Il Canada rifiuta Harry e Meghan Markle e si parla già di divorzio fra i duchi di Sussex. Dopo l’addio alla Royal Family e l’annuncio che ha fatto infuriare la Regina, Kate Middleton e William, la situazione sembra tutt’altro che semplice per la coppia reale.

Secondo il Globe and Mail, principale quotidiano canadese, il Canada non sarebbe disposto a ospitare i duchi di Sussex, sostenendo le loro spese. Presto Meghan e Harry si trasferiranno nel paese di Justin Trudeau, ma sembra che il popolo non sia molto d’accordo. Secondo un sondaggio i canadesi non vorrebbero l’ex star di Suits e il secondogenito di Diana e non sarebbero disposti a mantenerli, come ipotizzato nelle ultime settimane.

In un editoriale apparso sul giornale più letto del paese si legge riguardo alla Megxit: “Il Canada non è una casa di metà strada per chi vuole lasciare la Gran Bretagna restando allo stesso tempo un reale”. Non solo, i royal watchers riferiscono che l’arrivo dei coniugi a Ottawa sarebbe percepito come un affronto, questo perché il Canada ha raggiunto da tempo la sua indipendenza dalla Corona britannica, ma continua a mantenere legami con la Regina solo per una questione di immagine.

Dove andranno dunque Harry e Meghan se l’America del Nord non li accoglierà? Per ora non è dato saperlo. Di certo la situazione è molto complicata e c’è già chi parla di divorzio. Secondo i bookmakers, nei prossimi quattro anni i due potrebbero dirsi presto addio. Ne è convinto anche Antonio Caprarica, esperto della famiglia reale, secondo cui la Markle starebbe seguendo un copione già scritto in cui è previsto anche il divorzio da Harry.

“In ogni famiglia reale c’è una gerarchia da rispettare – ha detto a Io Donna -. Harry lo ha sempre saputo di essere un principe cadetto, è la tragedia di tutti i cadetti. Meghan Markle ha capito perfettamente che restando a Londra sarebbe rimasta all’angolo. Alla lunga sono convinto che la storia tra i due sfocerà in un divorzio. Sono diverse le origini e le ambizioni, non potrà durare”.

Un pensiero condiviso anche dai tabloid inglesi che ora puntano su un possibile divorzio fra Harry e Meghan. Lei infatti tornerà a recitare grazie alla Disney, mentre lui potrebbe presto pentirsi della scelta fatta.