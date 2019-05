Meghan Markle assente alle nozze di Idris Elba: il Royal Baby è già nato?

editato in: da

Gli indizi sulla possibile nascita del Royal Baby continuano, soprattutto dopo che Meghan Markle e Harry hanno deciso di disertare a sorpresa le nozze di Idris Elba.

L’attore, considerato uno fra gli uomini più sexy del mondo, è convolato a nozze con Sabrina Dhowre, collega 29enne (lui ha 46 anni) conosciuta in Canada sul set di Il domani tra di noi, pellicola in cui recitava accanto a Kate Winslet. Un amore travolgente, arrivato dopo due divorzi e coronato da un matrimonio durato tre giorni e celebrato in Marocco.

Fra gli ospiti più attesi alla cerimonia c’erano proprio Meghan Markle ed Harry, che quasi un anno fa avevano invitato la coppia al Royal Wedding. Idris Elba e Sabrina Dhowre infatti erano stati fra i fortunati che avevano assistito da vicino al matrimonio più atteso di sempre. Merito di un’amicizia molto profonda con i duchi di Sussex, che si è rinsaldata nel corso degli anni.

Meghan, secondo fonti di Palazzo, avrebbe voluto partecipare alle nozze, ma qualcosa gliel’ha impedito. Con molta probabilità – fanno sapere i royal watchers – a fermare la duchessa sarebbe stata proprio la nascita di Baby Sussex. Nelle scorse settimane l’ex star americana si è ritirata per vivere in tranquillità l’ultimo periodo della gravidanza e ha fatto sapere che non annuncerà il parto al mondo, come avvenuto per Kate Middleton.

Niente foto davanti alla clinica poche ore dopo la nascita, nessun annuncio ufficiale: i duchi hanno intenzione di assaporare questo momento magico in completa solitudine. Per questo in tanti sono convinti che il piccolo (o la piccola) di casa Sussex sia già nato. L’assenza di Meghan ed Harry al matrimonio di Idris Elba potrebbe essere l’ennesima dimostrazione che il parto è già avvenuto, soprattutto dopo che nei giorni scorsi davanti a Frogmore House, la residenza della coppia, è stata avvistata un’ambulanza.

Per ora i dubbi e i gossip non trovano conferme nè risposte: l’attesa del Royal Baby continua, aspettando che Meghan e Harry decidano di fare la loro mossa.