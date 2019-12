Meghan Markle e Harry, Archie è la star della loro cartolina di Natale

editato in: da

Meghan Markle e Harry rompono finalmente il silenzio e lo fanno con una Christmas Card in cui il protagonista assoluto è Archie. A sette mesi Baby Sussex sembra aver ereditato il senso dello spettacolo dalla sua mamma. Così nella cartolina di Natale appare in primo piano, sorridente e bellissimo, mentre guarda incuriosito la fotocamera.

Alle spalle del piccolo ci sono Meghan e Harry, seduti accanto all’albero di Natale. L’ex star di Suits e il secondogenito di Lady Diana sorridono felici, osservando Archie. Una foto che racconta una famiglia come tante altre e la magia delle festività trascorse con le persone che amiamo.

“Buon Natale dalla nostra famiglia alla vostra”, hanno scritto Meghan Markle e Harry, infrangendo ancora una volta le regole, per puntare su uno stile più informale e amichevole.

A condividere il biglietto di auguri su Twitter è stata la Queen’s Commonwealth Trust. La foto, con molta probabilità, è stata scattata in Canada dove si trova la coppia reale. Meghan e Harry hanno lasciato l’Inghilterra in occasione delle vacanze e si sono concessi sei settimane in una location segreta.

Secondo alcune indiscrezioni sarebbero ospiti di Jessica Mulroney, migliore amica di Meghan e sua confidente, e presto potrebbero raggiungere Los Angeles per passare un po’ di tempo con mamma Doria. Mentre Kate Middleton e William saranno alla messa di Natale con George e Charlotte, i duchi di Sussex non sembrano intenzionati a tornare molto presto a Londra.

Fonti di Corte affermano che la Regina avrebbe chiesto più volte al nipote di fare ritorno a casa, soprattutto dopo il ricovero del principe Filippo. Per ora le condizioni del 98enne sembrano stabili, per questo Harry avrebbe scelto di continuare la sua vacanza in Canada.

Il secondogenito di Lady Diana quest’anno è voluto fuggire da tutto e da tutti, per regalare alla moglie un po’ di serenità. Meghan non ha mai nascosto di sopportare con difficoltà la pressione dei media che quest’anno si sono accaniti in modo particolare su di lei. Dalla polemica per l’uso del jet alle spese per i look, la Markle è finita spesso nel mirino, con critiche molto aspre.