Meghan e Harry, nuovo affronto a Kate e William

Meghan Markle e Prince Harry, si separano da Kate Middleton, il principe William e dai progetti di beneficienza comuni.

Secondo una relazione della corrispondente della casa reale – Emily Andrews – la duchessa di Sussex e suo marito lasceranno la Royal Foundation.

Gli assistenti reali hanno specificato che, questo allontanamento, non esclude la possibilità che le coppie possano lavorare ancora insieme su singoli progetti in futuro. Meghan, è entrata a far parte dell’organizzazione nel 2018, lavorando al fianco di Harry, Kate e William, ma le cose ora sono cambiate.

Dopo il trasferimento da Kensington Palace, Megan e Harry hanno costruito la loro casa, fatta di scelte che spesso si allontanano dalle regole della casa reale. Anche in questo caso, la coppia ha preferito prendere le distanze da Kate Middleton e William, per proseguire le opere di beneficienza in maniera indipendente.

Questo non vuol dire che sarà la fine di tutti i progetti di carità su cui hanno lavorato le due coppie, semplicemente il duca di Sussex e sua moglie, si dedicheranno ad altro.

Il 19 Giugno, in occasione del prossimo incontro della Royal Foundation, verrà confermata la scissione e l’addio ai fab four. L’associazione di beneficienza in questione, è stata istituita dal principe Harry e da suo fratello William nel 2009 e da quella data, ha supportato tantissime cause organizzando manifestazioni ed eventi su diverse sensibili tematiche, tra queste, quelle relative alle malattie della salute mentale.

La duchessa di Sussex invece, si è unita alla fondazione soltanto l’anno scorso, entrando ufficialmente in squadra durante il Forum della Fondazione Reale.

Per il momento, Buckingham Palace e Kensington Palace, non hanno voluto commentare, soltanto William si è lasciato andare, spendendo delle parole positive nei confronti del lavoro svolto con la Royal Foundation e con il servizio Shout, la hotline di sms per chi soffre di disturbi mentali.

Ad esporsi anche la Fondazione che, attraverso le parole di un suo portavoce, ha dichiarato una revisione interna tuttora in corso e quindi, nessuna decisione è definitiva.

Cosa penserà la regina Elisabetta di questo nuovo affronto alla casa reale, da parte di Megan e Harry?