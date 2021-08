Meghan Markle, Harry accusa William e Carlo: “Mi hanno chiuso la porta”

editato in: da

Harry e Meghan Markle, il film: prime foto e dure critiche sui social di Fuga da Palazzo

Harry torna ad accusare William e Carlo, peggiorando le tensioni all’interno della Royal Family. Nonostante i tentativi di riconciliazione e il contributo di Kate Middleton e Meghan Markle, il secondogenito di Diana non sembra disposto a riavvicinarsi al fratello e al padre.

Secondo quanto riportato dal Mirror, Harry ha accusato William e Carlo di “avergli chiuso la porta”. Il padre e il fratello maggiore, furiosi per l’intervista rilasciata a Oprah Winfrey, avrebbero deciso di chiudere i rapporti con il principe. Un piccolo spiraglio si sarebbe aperto durante il funerale di Filippo d’Edimburgo, dove William, dopo settimane di silenzio, avrebbe rivolto per la prima volta la parola al fratello.

Di fatto però non ci sarebbero stati “progressi” nel legame che è ancora difficile e incerto. Harry e William hanno sempre avuto un rapporto speciale, diventato ancora più forte dopo la tragica morte di Lady Diana. All’epoca i due fratelli promisero che sarebbero rimasti sempre insieme, sostenendosi a vicenda, ma con l’arrivo di Meghan Markle sulla scena qualcosa è cambiato.

Oggi William e Harry non potrebbero essere più distanti e come svela il Mirror, il principe sarebbe “molto arrabbiato” con il fratello per non aver tentato di recuperare il loro rapporto ora che vive negli Stati Uniti. La situazione con Carlo poi risulta ancora più difficile. Le parole di Harry, che ha definito la vita nella Royal Family a metà fra “il Truman Show e uno zoo”, non sono piaciute a Carlo. Soprattutto perché il marito di Meghan Markle ha accusato il padre di essere stato in qualche modo assente quando aveva bisogno di lui, condannandolo, di fatto, alla sofferenza.

“Tante cose sono rimaste irrisolte”, ha confessato una fonte di Palazzo secondo cui le speranze di rivedere Harry insieme a Carlo e William, finalmente sorridente e felice, sono davvero poche. Nei prossimi mesi, nel frattempo, il secondogenito di Diana tornerà a Londra. Questa volta con lui ci saranno le telecamere per realizzare un progetto per Netflix. Nel documentario che stanno preparando i Sussex, secondo i tabloid, ci sarà anche un incontro del nipote con la Regina. Nessun accenno invece a William, Kate Middleton e Carlo che, con molta probabilità, non prenderanno parte allo show.