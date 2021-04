Meghan e Harry, l’accusa di William: preferiscono la fama alla famiglia

editato in: da

Meghan Markle, Harry, Diana: gli 8 scandali che hanno fatto tremare il Palazzo

Il legame tra William e Harry, prima dell’addio definitivo dei Sussex alla Famiglia Reale, sembrava essere veramente indistruttibile. I due fratelli, uniti anche dalla sofferenza per la scomparsa prematura della madre Diana Spencer, hanno sempre camminato fianco a fianco, lavorando insieme, anche con il supporto di Kate Middleton, per sostenere numerose cause benefiche.

Inizialmente, d’altronde, neanche l’arrivo di Meghan Markle nella vita di Harry sembrava aver cambiato le cose. I ‘Fab 4’, i favolosi quattro, così venivano chiamati i due fratelli e le loro consorti da chi aveva grande stima nel loro lavoro e da chi ne ammirava l’affiatamento. Tutto, però, è radicalmente cambiato dopo il matrimonio dei Duchi di Sussex.

Se il bene che William e Harry provano nei confronti l’uno dell’altro è inossidabile, il loro rapporto è andato via via sgretolandosi. Tensioni e incomprensioni hanno delineato una profonda frattura, che è diventata palese quando il secondogenito di Lady Diana e sua moglie Meghan hanno deciso di dimettersi dal ruolo di membri senior della Famiglia Reale e di trasferirsi negli Stati Uniti d’America.

Il colpo di grazia, poi, è arrivato con la recente intervista rilasciata dai Sussex a Oprah Winfrey. Razzismo, indifferenza e poco supporto sono solo alcune delle accuse che hanno lanciato alla Famiglia Reale inglese, causando un vero e proprio terremoto. A risentirne degli effetti, il Principe William, secondo in linea di successione dopo il Principe Carlo.

La reazione di William nei confronti del fratello, come riportato da una fonte a lui vicina al magazine US Weekly, sarebbe stata di profonda delusione. Già poco incline ad accettare l’allontanamento di Harry e irritato dalla dichiarazione che lo ha definito ‘intrappolato’, come il padre, nella vita imposta dall’appartenenza alla Famiglia Reale, si sarebbe lasciato andare ad affermazioni molto dure.

William pensa che Harry stia diventando presuntuoso da quando si è trasferito in California e che il successo e Hollywood gli abbiano dato alla testa – ha rivelato la fonte -. Lo ha già accusato di mettere la fama prima della famiglia.

È, quindi, gelo tra i due. Harry e William, però, si dovranno presto rivedere in un evento atteso da molti. In estate, infatti, dovranno inaugurare insieme una statua dedicata alla madre Diana. Come si comporteranno in quell’occasione? Eviteranno il confronto o si incontreranno prima privatamente per trovare un punto d’incontro?